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【羽動全城】滙豐啟動為期4天的「羽動全城」社區活動　市民可體驗頂級羽毛球運動員所需技能

Hot Talk 17:41 2023/09/07

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【羽動全城】滙豐啟動為期4天的「羽動全城」社區活動　市民可體驗頂級羽毛球運動員所需技能

滙豐啟動為期4天的「羽動全城」社區活動，慶祝滙豐世界羽聯世界巡迴賽自2019年以來首次重返香港。位於荃灣愉景新城的「羽動全城」社區活動將於9月7至10日開放予公眾參與，場內更設有由男子羽毛球港隊教練親授的戶外羽毛球（AirBadminton）教室。除了羽毛球教室外，市民更可到遊戲體驗區，嘗試「挑戰高手」彈跳測試、「捷足先登」步法挑戰，以及「一擊即中」精準度比試，感受成為頂級羽毛球運動員所需的三大技能。

所有參與「羽動全城」的市民都可以參加抽獎，有機會贏取9月12至17日假香港體育館舉行的VICTOR香港公開羽毛球錦標賽2023門票兩張。

香港男子羽毛球單打教練黃永棋、殘奧羽毛球銅牌得主陳浩源、中國香港女子欖球代表鄭家慈及葛蕊霆獲邀在活動上進行友誼賽。黃永棋則向現場人士介紹戶外羽毛球，並鼓勵市民一同到「羽動全城」享受這項新興運動的樂趣。滙豐更邀請參與「共創明Teen計劃」的學員，與滙豐義工一起參加羽毛球教室，培養對羽毛球的興趣。

滙豐為世界羽聯的主要全球合作夥伴

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，香港人一向熱愛羽毛球運動，滙豐世界羽聯世界巡迴賽相隔3年後回歸，對本地體育界和整個香港的意義重大。自2018年以来，滙豐擔任了世界羽聯的主要全球合作夥伴、全球銀行合作夥伴和全球發展合作夥伴，以及世界羽聯世界巡迴賽和世界羽聯世界巡迴賽總決賽的冠名贊助商。

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