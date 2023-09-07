【e療解碼@iM網欄】港人營養補充品需求增 個人化建議符合用家需要

都市人生活忙碌，管理健康的時間有限，營養補充品便成為越來越多人調理身體的選擇。不同的健康問題如睡眠、精神壓力、皮膚質素、腸道健康及免疫力等，都可透過攝取特定的營養素而獲得改善。尤其在新冠疫情過後，增強免疫力更成為了許多人關注的焦點。

香港保健食品協會於2020年10月進行的一項調查＊顯示，約九成受訪者都有購買保健產品的習慣，而接近四成的受訪者表示，相比起疫情前他們購買了更多保健產品，希望提升身體的免疫力，可見市民對優質且有效的保健產品有一定需求。然而，市面上營養補充品種類眾多，如何選擇切合自己健康需要的產品是一大難題。很多時候，市民往往會憑自身感覺、廣告或朋友的建議來選擇保健產品及其劑量，而忽略了如健康目標及生活習慣這些重要的因素。不少市民在購買此類產品前，亦未必會諮詢醫生或專業人士，導致產品未能發揮最佳的功效。

由於個人的營養狀況受多方面的因素影響，如飲食模式及生活習慣等，因此每個人所需補充的營養素及份量都不盡相同，度身訂造的營養攝取計劃會更符合個人需要。事實上，醫學界一直建議市民服用保健產品前諮詢專業人士的意見，避免服用多於或不合適身體所需的營養補充劑。否則，不僅無法達到預期的保健效果，甚至會帶來不良反應，尤其對長期病患、懷孕或正在服用處方藥物的人士，影響有機會更大。

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在醫療科技的協助下，關注健康人士便可較以往更方便取得專業建議。最近有健康科技平台推出新功能，透過健康評估為用戶提供度身訂造的營養補充品建議，用戶只需填寫一份由營養學家設計及指定機構審核的健康評估問卷調查，平台便可即時分析答案，推薦所需的營養補充品，並提供每種營養補充品對身體效益的資料，以配合用戶的個人健康需要。

新興健康科技的其中一個最大特色，是透過大數據、機器學習等進行分析，為用戶提出個人化的醫療建議。除了用於疾病治療，保健亦是正在急促發展的一大範疇。隨著個人化的醫療服務越來越普及，相信未來會有更多市民會使用個人化服務，提升健康管理的效率。

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＊調查由香港保健食品協會就2020年之疫情期間進行一項關於香港人對保健食品的使用習慣調查。調查於2020年10月5日至18日期間進行，成功收集的數目為570份，回應率為 92%，旨在了解香港人購買保健產品的習慣。

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作者_吳詠欣女士簡介： 吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。 吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。 在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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