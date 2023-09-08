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【積金話事人@iM網欄】強積金推銷電話的指引

名人薈萃 22:54 2023/09/08

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「你好，我係你嘅強積金中介人，想向你推介我哋最新嘅產品…」相信不少人都收過類似電話，致電人的身份似是而非，動機不明，難免會令人懷疑這類來電是否涉及詐騙。

為進一步打擊以推銷強積金產品或服務為名的詐騙電話，積金局最近向強積金註冊中介人發出《以自來推銷電話進行銷售的指引》（《指引》），訂明透過自來推銷電話進行銷售（「電話推銷」）的要求和適用措施，協助公眾提高警惕，防範騙徒有機可乘。《指引》已於今年9月1日生效。

根據《指引》要求，強積金主事中介人（主事中介人是獲積金局註冊為可從事強積金銷售及推銷活動，以及提供受規管意見的商業機構）須提供一個指定電話號碼，登載在他們的官方網站或社交媒體平台，方便公眾隨時查閱及核對來電號碼及來電者身份。而主事中介人亦應向獲授權進行「電話推銷」的人士提供指定或認可的電話號碼進行「電話推銷」，而相關進行「電話推銷」的人士不應該隱藏來電號碼，以方便市民查核。

進行「電話推銷」的人士亦須向致電對象提供他的全名、他的強積金註冊編號(如適用)、公司名稱、公司聯絡電話，以及來電目的。《指引》亦要求主事中介人提供劃一的「電話推銷」講稿及內容。

另外大家亦要注意，《指引》要求，與強積金相關的推銷電話只可在上午9時至晚上9時進行。市民接到這類來電時，可要求對方解釋如何獲得其聯絡資料，以及在主事中介人的致電名單上刪除其聯絡資料。

主事中介人如收到任何有關「電話推銷」的投訴時，都須按規定處理投訴。如他們懷疑有騙徒假冒其代表進行電話詐騙，亦應適當地廣為散發有關信息，例如發出新聞稿、在網站及熱線電話中加入提示訊息，以提醒市民。

計劃成員要緊記，切勿向任何來歷不明的第三者透露個人資料，如對中介人身分有任何懷疑，應查閱積金局的強積金中介人紀錄冊，以及聯絡相關主事中介人，以確認來電者的身分。此外，積金局亦提醒大家，切勿在空白或資料不全的表格上簽署，並要索取及保留任何已簽署文件的副本。如有任何懷疑欺詐活動，請向積金局或警方舉報。

作者_積金「話事人」（積金局）簡介：

強積金是打工仔的血汗錢，所以每位計劃成員都應花點時間，多留意有關資訊，管理好自己的強積金。權在你手，是時候採取行動，做自己強積金的「話事人」。

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

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