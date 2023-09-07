【教師考牌】教師基本法測試 周五起接受報名 10月28日舉行

根據教育局公布，2023至2024學年首輪《基本法及香港國安法》測試將於下個月28日舉行。此測試針對那些未持有學士學位但有意進入或轉職至中小學和幼稚園擔任教師職位的人士。報名將於本月8日至21日進行，名額有限，先報先得。

通過非學位程度測試的合格成績僅適用於申請非學位教席。已參與測試並取得合格成績的人士將不得再次參加測試。自本學年起，所有公營學校、直接資助計劃學校和幼稚園教育計劃下的幼稚園，將要求新聘教師在測試中獲得合格成績後方可考慮聘用。此要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。

除了首輪測試外，第二至第五輪測試將分別於12月、明年4月、6月和7月舉行。有關這些測試的安排將稍後公布。

請注意，以上為重寫的內容，以更清晰地傳達教育局公告的要點。詳細的報名和測試相關資訊，建議您參考教育局的正式公告或聯繫相關單位以獲取最準確和最新的資訊。

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責任編輯：陳玉蓮