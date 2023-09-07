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英8月平均樓價跌4.6% 創2009年後最大跌幅

環球經濟金融 17:27 2023/09/07

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英國按揭機構Halifax周四（7日）公布，當地8月平均樓價下跌4.6%，至約28萬英鎊水平（約273.5萬港元），為2009年後最大按年樓價跌幅。

【英國經濟】英格蘭多地市政府財困嚴峻 恐步伯明翰後塵 【下一頁】

Halifax數據顯示，英國8月平均樓價表年減少約1.4萬英鎊（約13.7萬港元），重新達回2022年初水平。不過，與新冠疫情前相比，英國平均樓價仍然高約4萬英鎊（約39.1萬港元）。

與7月按年減少2.6%相比，英國樓價8月跌勢擴大。單月樓價跌幅為1.9%，自2022年11月以來最大，遠高於外界預期的0.3%。

Halifax按揭總監金奈爾德（Kim Kinnaird）表示，英國樓價今年比預期頑強，但加息帶來的影響存在滯後反應，如今可見按揭成本增加後對樓價影響擴大。

【英國經濟】「第114條通知」拆解 伯明翰非真正「破產」 【下一頁】

地產商The Kushman Group董事Kundan Bhaduri指出，英國樓市經歷近年快速增長，平均價格至去年8月創下歷史新高，新數據反映如此急速增長的樓價不可能長期維持。

經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）預計，英國樓價將在2024年中總體減少10.5%。助理經濟師Imogen Pattison指Halifax的跌幅雖比預計顯著，正好支持未來下跌預期，直指高按揭利率將使需求持續疲弱，此前收緊的二手市場將會放寬。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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