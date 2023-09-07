九龍城文曜設一至四房　料月內推　發展商斥1.2億翻新

建灝地產旗下九龍城文曜，公布最新部署。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目為翻新項目，不受一手條例限制，不會上載樓書及價單，料月內推售，及後再公布價錢相關資訊，指近年同區新盤供應罕有，難以直接參考，故同屬41校網的成交都會作參考，直言現時仍在商討之中，未有確實定價。

鄭智荣續稱，集團耗費約1.2億元進行全面翻新。目標客源為心儀41校網的家庭客、醫護人員、金融管理層等。項目提供多項折扣優惠，齊總今日率先公佈的為41名校網折扣，在此區居住或工作都可享該折扣，另有九龍塘花園城市生活折扣，兩個優惠各自扣減樓價2%。項目共提供92伙，設一房至四房，並有特色戶，實用面積379至2,183平方呎。

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