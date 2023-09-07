【新世界系】新世界及香港迪士尼簽備忘錄提升大嶼山玩樂體驗　合作涵蓋將涵蓋零售、產品開發及宣傳層面

▲ 新世界執行董事薛南海(左)及香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭。

新世界發展 （00017） 及香港迪士尼樂園度假區簽訂合作備忘錄，雙方將探討多個協同合作機遇，包括於全港首個旅遊娛樂地標11 SKIES開設全新精品店、增強交通接駁，開發嶄新旅遊及文化產品，目標將大嶼山升級轉型為國際旅遊娛樂產業園。

根據雙方的合作備忘錄，新世界及香港迪士尼探討的協同合作將涵蓋零售、產品開發及宣傳層面，以至在香港及大灣區的K11據點合辦活動和市場推廣。位於機場航天城的11 SKIES自去年起至2025年分階段開業，總樓面面積逾380萬平方呎，當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用。

續積極物色更多合作夥伴

新世界發展執行董事薛南海表示，集團與香港迪士尼兩強聯手，在不同層面優勢互補，並牽頭發揮大嶼山旅遊景點之間的強大協同效應，集團將繼續積極物色更多合作夥伴，讓大嶼山成為國際旅遊娛樂產業園。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，非常高興和新世界攜手合作，期待匯聚大嶼山的友好夥伴，在旅客重回香港之際捕足其多元需求，提供更多體驗式旅遊選項。

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編輯：陳韻妍