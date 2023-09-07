【多相】星凱‧堤岸增專才及代繳釐印費優惠　住戶會所陪你睇

中洲置業旗下沙田火炭星凱‧堤岸公布最新部署，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，今日會更新項目價單，單位定價不變，並會為買家新增釐印費優惠，根據買家入市金額，代繳2.25%至4.25%的釐印費，買家另可以選擇將優惠金額在樓價直扣。是次亦會新增「專才住靚屋」大優惠，提供2%樓價折扣。

新價單於3日後生效，將會視乎市場反應，考慮最快本周末發出銷售安排。

發展商今日另開放項目的住戶會所予傳媒參觀，會所連園林面積佔地約12萬平方呎。當中配備多項設施，包括健身室、瑜伽室、戶外及室內游泳池、兒童專區及室內多功能運動場等。

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