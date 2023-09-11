【業績｜新地系】新鴻基地產全年基礎溢利跌16.7%、受累物業銷售溢利減少　維持末期息每股3.7元、股價挫近11%

▲ 【業績｜新地系】新鴻基地產全年基礎溢利跌16.7%、受累物業銷售溢利減少 維持末期息每股3.7元

新鴻基地產 （00016） 發布6月底止2022/23年度全年業績，期內收入711.95億元，按年跌8.4%；純利239.07億元，按年少6.5%，折合每股賺8.25元，維持每股派末期息3.7元，全年派4.95元，按年不變。新地績前收報88.3元，以此推算，現價股息率5.6厘。新地股價低開10.8%，開報78.75元。

撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利238.85億元，按年跌16.7%。新地解釋，物業銷售溢利減少，而出租物業組合及非地產業務則繼續貢獻龐大且相對穩定的經常性溢利 。

物業銷售溢利溢利跌28.7%

新地全年物業銷售溢利為112.99億元，按年跌28.7%，全年錄得合約銷售總額約379億元，按年增28.0%。新地上年度租金收入為243.22億元，按年跌2%；淨租金收入184.61億元，按年跌4%。

新地提到，香港住宅市場在2023年初短暫復蘇，但在環球經濟前景不明朗與利率高企的情況下，市道在近月回軟，買家多選擇會所設施和交通網絡完善的大型新建屋苑，令一手住宅市場相對活躍，而隨政府吸納外來人才、輸入勞工和引進重點企業等一系列措施，可望為本地經濟增長注入新動力，有利樓市發展。

按所佔樓面面積計算，集團於年內在香港竣工的物業約300萬平方呎，可供出售的住宅物業佔約200萬平方呎，其中大部分單位已經售出。

年內添三商業用地 旺角商業大廈2030年底落成

其餘約100萬平方呎的竣工樓面為非住宅項目，包括位於觀塘的TheMillennity和荃灣的數據中心MEGAGateway，集團會保留以上兩個項目作長線投資。

新地提到，年內土地儲備增添三幅商業用地，可建總樓面面積約230萬平方呎，其中一幅商業用地位於旺角，將發展為設施完善的綜合商業項目，總樓面面積約一百五十萬平方呎，包括全九龍第二高的商業大廈，預計於2030年底前落成。

商場出租率95% 寫字樓市場具挑戰

新地稱，在恢復全面通關和取消所有社交距離措施後，集團旗下商場的人流和商戶銷售額均有所改善，年內平均出租率保持在95%的健康水平。

寫字樓方面，新地稱，本港寫字樓的租務查詢在今年2月恢復全面通關後有改善跡象，但寫字樓市場的經營環境仍甚具挑戰，集團的寫字樓物業組合平均出租率約為百分之九十二，屬於滿意的水平。

審慎補充土地儲備

新地提到，未來補充土地儲備時會繼續採取選擇性的策略和恪守審慎的財務原則，並嚴格控制資本支出，加快推售已落成的待售單位及非核心物業，務求帶來持續的現金流。

新地2023/24財年集團推售的香港住宅項目包括元朗天榮站發展項目第一期YOHO WEST、元朗The YOHO Hub II、屯門NOVOLAND第三期、位於啟德的天璽•天 和天璽•海 的第一期，以及位於何文田太子道西的合作發展項目。

經常性收入基礎料擴大

新地又料，隨著旗下的新投資物業在未來兩、三年相繼落成，集團的經常性收入基礎將進一步擴大，香港方面，TOWN PLACE WESTKOWLOON將在2023年第4季開始營運；元朗形點商場的擴展部分和觀塘The Millennity的基座商場均預計在2024年開業；內地方面，上海ITC最後一期預計於2024年底竣工，預計項目將陸續為集團增添經常性收入。

相關文章：

【夜經濟】新地新世界恒地配合政府搞活夜經濟 舉辦夜間活動、延長商場部分日子的營業時間

【新地016】郭基泓：新地過去5年投入逾數十億元建設及參與民生工作 惠及超過百萬名市民

責任編輯：李哲毅