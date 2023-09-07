【綠債2023】券商獎綠債新客300元 零成本入飛能否首日即賺？

▲ 綠債保底息加至4.75厘

零售綠色債券將於9月18日才正式開賣，但銀行與券商早已大鬥法，猛谷綠債客，最新加入戰團是致富證券，合資格新客可獲3重賞，包括300元超市禮券，現有客戶推薦新客亦獎100元。輝立及耀才證券 （01428） 則提供免按金零息孖展服務，上商推大抽獎賞3888元現金。

今年政府把綠債的保證年回報勁加2.25厘，至保底息4.75厘，專家皆料反應踴躍，或吸引50萬人落注，遂成為中介商兵家必爭的戰場。

致富提供「8免」優惠

致富提供8免優惠，包括免現金申請手續費、贖回費、 代收股息費、存倉費、不動戶費、存入費、託管費、以及平台費。

新客戶（開戶前6個月內未持有任何類型帳戶） 有3重賞，凡於9月15日起透過「致富通」應用程式、又或經「遙距開戶通」開立帳戶，即可享300元超市禮券，以及價值約300元ETF（先到先得，送完即止），免費港美股即時報價。

同時，現有客戶成功推薦一位親朋戚友於網上開立帳戶，可獲100元超市禮券。惟致富證券董事暨證券業務主管郭家安今早回應本報查詢指，暫無意為綠債提供孖展服務。

輝立證券推出「11免」優惠

那邊廂，輝立證券推出「11免」優惠，包括免融資利息、免按金、手續費低至$0、免存入費、免存倉費、免託管費、免不動戶費、免贖回費、暗盤買賣佣金全免、暗盤買賣平台費全免、上市後買入免佣金。

信銀國際推「7免」優惠

信銀國際回應本報查詢指，新一批綠色債券保證息率由去年的2.5厘上調至4.75厘， 普遍高於現時港元定期，相信有一定的吸引力。如追求穩定投資收益者，可考慮認購約5手。

信銀國際推「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

渣打推「6」免優惠

那邊廂，渣打香港 （02888） 有「6免」，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。

縱使今天（9月7日）平安壹帳通（PAOB）減1年定期存款0.2厘至4.3厘，尚幸大眾財務及招商永隆力保4.5厘，「財仔」的起存金額須50萬元，招商永隆更要求500萬元；反觀綠債每手僅1萬元，保證年回報4.75厘跑贏定存。

另市傳渣打推銀債退款優惠，1年有4.8厘，但該行今早回應查詢拒為此置評，市料或個別分行有此着數，可惜只限60歲或以上的老友記，相信受惠者不多，不似綠債無年齡限制。

而專家料新綠債反應更勝往年，中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，市場普遍預期美國加息步伐近尾聲，而綠債息率增加至4.75厘，為投資者提供鎖定3年高收益的機會，相信認購反應會好過去年，認購人數不排除超過50萬人申請，建議有充裕流動資金者可認購10手。

綠債料由9月18日至10月10日開賣，至今8間大小行已推豁免多項收費等優惠：輝立及耀才證券提供11免、上商10免兼ESG投資可參加抽獎、贏3888元現金獎賞；恒生 （00011） 及致富證券8免、滙豐（HSBC）7免、渣打及花旗6免。

券商的吸引之處是特設孖展服務，允許小額申請不費分文先下注，待10月16日分派債券時才找數，方便手緊族調動銀根。再舉輝立為例，免100%按金及利息，孖展客可零成本入飛，中籤後才補回本金；若短炒客揀在暗盤即沽兼獲利，更有望不費分文零成本賺錢。輝立零手續費只限抽1到兩手，若抽3至5手收費68元，6手到10手則收138元。

致富的郭家安認為，綠債墊底息加至4.75厘，相信10月11日在港交所 （00388） 首掛不致重蹈去年穿底。

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，綠債墊底息4.75厘頗吸引，惟該行暫未决定會否提供免息免按金孖展服務，仍待磋商。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪