英國重新加入歐盟科學研究計劃 辛偉誠：對英國來說這是正確的

英國周四（7日）表示將重新加入歐盟旗艦項目 「地平線」（Horizon）科學研究計劃，結束英國脫歐後與歐盟在科學資助問題上長達兩年的僵局。該協議不包括歐盟的歐洲原子能共同體（Euratom）核研究計劃，標誌著雙邊關係在解決貿易爭端七個月後得到進一步改善。

辛偉誠的辦公室在一份聲明中說，他已經與地平線項目達成了 「更好的財務合作條件」。他說：「這對英國來說是正確的交易，它釋放了無與倫比的研究機會，對英國納稅人來說也是正確的交易。」英國還將參與歐洲地球觀測計劃「哥白尼」（Copernicus），但不會參與歐盟的 「歐洲原子能共同體」（Euratom）計劃，而是選擇實施國內核聚變能源戰略。

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歐盟委員會主席德萊恩（Ursula von der Leyen）在「X」（前身為Twitter）上說：「今天關於英國參與地平線歐洲計劃和哥白尼計劃的政治協議將加強整個歐洲的科學事業。」

根據 2020 年底簽署的英國脫歐貿易協定，英國通過談判獲得了一系列歐盟科學與創新計劃，包括地平線計劃，這是歐盟最大的科研人員資助計劃，每年預算達 955 億歐元（1020 億美元）。

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由於在脫歐後北愛爾蘭貿易規則問題上的爭執，歐盟阻止了英國的參與，但二月份這一爭執的解決為英國重新加入 「地平線 」歐洲計劃打開了大門。

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英國曾質疑重新加入地平線計劃需要支付多少費用，因為英國已經錯過了七年計劃中的兩年，英國曾保證在談判期間為地平線計劃的英國申請者提供資金。

政府表示，英國不會為其被凍結的時間付費，如果英國科學家獲得的資金大大少於政府投入的資金，「回撥 」機制將對英國進行補償。

雙方在一份聯合聲明中表示，該協議 「標誌著歐盟和英國在共同關心的問題上本著友好合作的精神又向前邁進了一步。」

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責任編輯：張瑋婷