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【沽空狙擊】諾輝健康：已就Capital Watch不實報告提起刑事訴訟

股市 16:28 2023/09/07

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【沽空狙擊】諾輝健康：已就Capital Watch不實報告提起刑事訴訟

近月遭狙擊的諾輝健康 （06606） 周四（7日）發聲明指，8月15日以來，Capital Watch及其實控人朱某以不實報告惡意擾亂市場秩序並嚴重損害公司和股東權益，公司已向杭州當地警方提起刑事訴訟並得到正式受理，將遵照相應法律程序保護公司和相關利益方的合法權益。

諾輝健康周四收報19元，升4.4%，成交額1.02億元。

根據Capital Watch網站介紹，公司是一家華爾街金融新聞媒體，重點關注在美國上市中概股。 Capital Watch上月16日發布一份名為《關於諾輝健康財務數據造假的調查報告》，稱諾輝健康通過不斷壓貨虛增收入。

諾輝健康隨即發表澄清，指責該沽空調查報告屬於公然造假及誤導，強調其已刊發財務資料屬真實準確。諾輝健康董事長朱葉青在8月21日公佈中期業績時稱，沽空報告沒有直接跟任何沽空機構有發生關聯，也沒有在公開媒介上發布，甚至沒有任何落款和聯繫人，只是一份在非公開渠道發布的所謂調查報告。

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