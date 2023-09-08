【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）

▲ 新款Tesla Model 3即將登港，今日（9月8日）起官網接受預訂，售價為328,300港元起。

Tesla電動車早前再次減價吸客，Model 3及Model Y多款型號均於上月減價；另有消息指，本月將有2023年版本、最新款Tesla Model 3登陸香港市場。Tesla新款Model 3由今日（8日）起，可於官網 www.tesla.com/zh_hk/model3 訂購，預計在今年第四季交付。

在香港推出的新版Model 3有甚至改良？

外觀經過改良，更符合空氣動力學

提供更長續航里程至高達629公里（WLTP）；起步加速由0至100公里只需4.4秒

改良駕乘舒適度，更堅固的車身及穩定懸架系統

兩種全新顏色：神秘灰和極致紅，可隨光線和視角而作不同變化

全新車廂設計：使用更優質物料、通風座椅及自訂環境燈，讓用戶沉浸於環繞式設計之中

後排乘客可以使用8吋觸控屏幕控制溫度和娛樂功能

15.4吋中央觸控式屏幕擁有更窄邊框，提供更寛的屏幕

同時屏幕升級後變得更明亮、對比度更高的及反應更靈敏

▲ （圖片顯示為左軚版本，香港版本將為右軚）

更安靜的車廂：配備360度隔音玻璃車廂，有效減少路面噪音及風噪。

使用由Tesla原廠設計的音響系統：包括多達17個喇叭、雙重低音喇叭和雙擴音器，可享受更沉浸的音效

新車款為Long Range版本 等於減價3.6萬元

Tesla表示，重新設計的豪華內飾，同時為駕駛者及乘客提供更顯著的娛樂及寧靜駕乘體驗。

售價方面，由328,300港元起，「一換一」計劃下全稅豁免。值得一提的是，是次新款Model 3是Long Range（長續航）版本，即是新車價將由364,700元（見下圖）減至328,300元，減價36,400元：

▲ 截至今（7日）下午5時正官方售價（Tesla官網截圖）

責任編輯：張寶燕

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