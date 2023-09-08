【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）

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【華為Mate手機】華為新手機陸續有來 Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
Tesla電動車早前再次減價吸客，Model 3及Model Y多款型號均於上月減價；另有消息指，本月將有2023年版本、最新款Tesla Model 3登陸香港市場。Tesla新款Model 3由今日（8日）起，可於官網 www.tesla.com/zh_hk/model3 訂購，預計在今年第四季交付。
在香港推出的新版Model 3有甚至改良？
新車款為Long Range版本 等於減價3.6萬元
Tesla表示，重新設計的豪華內飾，同時為駕駛者及乘客提供更顯著的娛樂及寧靜駕乘體驗。
售價方面，由328,300港元起，「一換一」計劃下全稅豁免。值得一提的是，是次新款Model 3是Long Range（長續航）版本，即是新車價將由364,700元（見下圖）減至328,300元，減價36,400元：
責任編輯：張寶燕
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