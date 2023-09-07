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【成家立室】港女真係不「拜金」? 逾半女士願意與伴侶夾錢畀首期 ?

理財智慧 17:23 2023/09/07

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成家立室是不少人必經的人生階段，不過結婚首要有居所。但在香港置業亦不是一件容易的事。過去不少人表示，大部分港女都需要男方有樓才願意結婚。因而有不少人認為港女是「現實」，或「拜金」等。根據一家交友配對公司HK Romance Dating Limited（HKRD）的調查結果顯示，近80%的女性並不認同「置業後結婚」是必要條件。在雙方均沒有物業的情況下，有66%的女性表示願意與伴侶共同負擔購房首期款。

HKRD創辦人黃嘉如認為大部分港女並非「咁現實」，單身男女在選擇伴侶時更注重雙方的價值觀、興趣等因素。

該公司在今年6月至8月對443名男女進行了有關置業結婚的調查。調查結果顯示，72%的男性和53%的女性認為擁有物業會更容易結識另一半。然而，78%的女性和81%的男性並不認同「置業後結婚」的觀念，其中原因包括港人難以負擔高昂的樓價，76%的男性和77%的女性認為本地的房價難以負擔。

此外，調查亦發現若選擇租屋，36%的男性和56%的女性願意支付一半的租金給伴侶，同樣有52%的女性願意與男性共同負擔購房款項。黃嘉如補充，很多香港人願意在結婚後再考慮買樓，特別是在組建家庭、生育子女後，希望擁有自己的家。

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責任編輯：陳玉蓮

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