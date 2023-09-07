【成家立室】港女真係不「拜金」? 逾半女士願意與伴侶夾錢畀首期 ?

成家立室是不少人必經的人生階段，不過結婚首要有居所。但在香港置業亦不是一件容易的事。過去不少人表示，大部分港女都需要男方有樓才願意結婚。因而有不少人認為港女是「現實」，或「拜金」等。根據一家交友配對公司HK Romance Dating Limited（HKRD）的調查結果顯示，近80%的女性並不認同「置業後結婚」是必要條件。在雙方均沒有物業的情況下，有66%的女性表示願意與伴侶共同負擔購房首期款。

HKRD創辦人黃嘉如認為大部分港女並非「咁現實」，單身男女在選擇伴侶時更注重雙方的價值觀、興趣等因素。



該公司在今年6月至8月對443名男女進行了有關置業結婚的調查。調查結果顯示，72%的男性和53%的女性認為擁有物業會更容易結識另一半。然而，78%的女性和81%的男性並不認同「置業後結婚」的觀念，其中原因包括港人難以負擔高昂的樓價，76%的男性和77%的女性認為本地的房價難以負擔。

此外，調查亦發現若選擇租屋，36%的男性和56%的女性願意支付一半的租金給伴侶，同樣有52%的女性願意與男性共同負擔購房款項。黃嘉如補充，很多香港人願意在結婚後再考慮買樓，特別是在組建家庭、生育子女後，希望擁有自己的家。

【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程 【按此】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸，詳見【下一頁】

陸東獨家專訪30分鐘足本播放:詳見【下一頁】

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮