【分析】美國汽車工會要求加薪46%、四天工作時數　Tesla成最後贏家？

代表逾14萬名汽車工人的全美汽車聯合會（UAW）日前宣布，若未能與底特律三家汽車製造商就新勞工合同達成協議，將於下周四（14日）正式發起罷工，届時通用（美：GM）、福特（美：F）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的日常營運勢必慘遭重創。有分析指，按罷工10日推算，罷工行動或令涉事車廠，直接損失20億美元。

綜合外電報道，在訴求中，工會要求資方加薪46%，按目前UAW會員的平均起薪約每小時18美元計，若資方妥協，四年新合同的最高工資可達每小時27美元。另外，工會又提出削減工時，由每周40小時減至32小時，但薪金需按前者計算，相當於每周工作四天，以及恢復傳統養老金制度。

直接損失高達19億美元

事實上，由於勞資談判破裂，通用的工人於4年前曾發起罷工行動，工會的訴求是提高勞方薪酬福利，加強就業保障等。最終，歷時40日的罷工行動以通用妥協作為收結，並承諾投資70億美元興建新工廠、創造新職位和提高工資，但代價一共損失20億美元，意味罷工期日均消耗約5000萬美元。

美國智庫安德森經濟集團（Anderson Economic Group，AEG）8月中旬發表報告，指按罷工10日推算，三家車廠的直接損失高達18.5億美元，當中，工資及營運損失分別為8.6億美元及9.9億美元。

罷工行動 項目 金額/數量 罷工人數 14.4萬人（假設） 工資損失 8.6億美元 營運損失 9.9億美元 直接經濟損失 18.5億美元

届時，涉事車廠將陷入兩難局面，若選擇妥協，將令已處於低位的毛利率繼續受挫，損害公司的競爭能力，難以向股東交代。《彭博》早前估算，若車廠全數滿足工會要求，勞動力成本將增加800億美元，總薪酬和福利支出亦增至每小時150美元以上，遠高於現在的64美元，「無異等同自殺」。若「企硬」不妥協，罷工行動勢在必行，嚴重打擊車廠日常運作，而損失金額亦會是天文數字。

Tesla為何躺著也贏？

值得留意的是，由於本次罷工不涉及Tesla，加上CEO 馬斯克（Elon Musk）一直抵制成立工會，後來雖一改先前態度，但工會的力量遠遜於其他車廠，而本次罷工危機可再進一步打擊競爭對手的盈利能力，可謂「躺著也贏」。

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記者：伍鍵文