  • 28°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】美國汽車工會要求加薪46%、四天工作時數　Tesla成最後贏家？

股市 17:51 2023/09/07

分享：

分享：

代表逾14萬名汽車工人的全美汽車聯合會（UAW）日前宣布，若未能與底特律三家汽車製造商就新勞工合同達成協議，將於下周四（14日）正式發起罷工，届時通用（美：GM）、福特（美：F）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的日常營運勢必慘遭重創。有分析指，按罷工10日推算，罷工行動或令涉事車廠，直接損失20億美元。

綜合外電報道，在訴求中，工會要求資方加薪46%，按目前UAW會員的平均起薪約每小時18美元計，若資方妥協，四年新合同的最高工資可達每小時27美元。另外，工會又提出削減工時，由每周40小時減至32小時，但薪金需按前者計算，相當於每周工作四天，以及恢復傳統養老金制度。

直接損失高達19億美元

事實上，由於勞資談判破裂，通用的工人於4年前曾發起罷工行動，工會的訴求是提高勞方薪酬福利，加強就業保障等。最終，歷時40日的罷工行動以通用妥協作為收結，並承諾投資70億美元興建新工廠、創造新職位和提高工資，但代價一共損失20億美元，意味罷工期日均消耗約5000萬美元。

美國智庫安德森經濟集團（Anderson Economic Group，AEG）8月中旬發表報告，指按罷工10日推算，三家車廠的直接損失高達18.5億美元，當中，工資及營運損失分別為8.6億美元及9.9億美元。

罷工行動
項目金額/數量
罷工人數14.4萬人（假設）
工資損失8.6億美元
營運損失9.9億美元
直接經濟損失18.5億美元

届時，涉事車廠將陷入兩難局面，若選擇妥協，將令已處於低位的毛利率繼續受挫，損害公司的競爭能力，難以向股東交代。《彭博》早前估算，若車廠全數滿足工會要求，勞動力成本將增加800億美元，總薪酬和福利支出亦增至每小時150美元以上，遠高於現在的64美元，「無異等同自殺」。若「企硬」不妥協，罷工行動勢在必行，嚴重打擊車廠日常運作，而損失金額亦會是天文數字。

Tesla為何躺著也贏？

值得留意的是，由於本次罷工不涉及Tesla，加上CEO 馬斯克（Elon Musk）一直抵制成立工會，後來雖一改先前態度，但工會的力量遠遜於其他車廠，而本次罷工危機可再進一步打擊競爭對手的盈利能力，可謂「躺著也贏」。

更多【即市財經分析】文章；更多美股新聞

相關文章：

【TSLA】Tesla上海工廠生產一輛車要用幾多秒？　當地第200萬輛電動車整車下線

【TSLA】Tesla上海工廠供應鏈本地化率超過95%　外資要在華站住腳就要有本土合作和支援

【TSLA】Tesla發動新一輪減價戰　雷諾工程師：無力參與競賽

記者：伍鍵文

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 通用汽車（General Motors，美：GM） Tesla 馬斯克 福特
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【Hillhouse】高瓴資本據報計劃成立數十億美元基金　抄底中資股

下一篇文章

【羽動全城】滙豐啟動為期4天的「羽動全城」社區活動　市民可體驗頂級羽毛球運動員所需技能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁、中芯跌逾6%　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁、中芯跌逾6%　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【美股期貨】道指期貨跌21點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌21點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日錄逾70億淨流入　盈富，國指ETF成主要吸納目標　恒指夜期微跌5點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日錄逾70億淨流入　盈富，國指ETF成主要吸納目標　恒指夜期微跌5點（不斷更新）
【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款