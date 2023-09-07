▲ 【分析】內房股反彈浪可持續多久? 摩通指小心一個風險

中央近期接連加大力度出招支持房地產市場，包括全國統一降首付比例，以及下調二套房貸利率等，帶動內房股一度迎來大反彈。花旗及摩根大通預期，內房股的反彈浪潮短綫仍可持續，惟一旦銷售數據惡化時或迎來終結，相信11月或是評估政策效用的時點。另外，摩通指，因此近期板塊反彈，內房股配股風險亦上升。

花旗：政策影響仍有待觀察 11月為真正評估時點

花旗預期， 9月內房股將受惠政策驅動而短綫反彈，但當月的銷售動力可能是「誤報（false positive）」，並需要於11月重新評估，同時，9月至11月或有更多例如債務展期等信貸事件出現。因此，下半年銷售前未明朗，政策影響仍有待觀察。

花旗指，預期9月銷售將會提升，主因受惠改善型住宅需求，但認為11月才是評估政策效力的真正時點。而且，可持續的需求復甦取決於就業或收入預期、穩定的房價以及交付問題。

該行看好潤地 （01109） 、越秀地產 （00123） 、貝殼 （02423） 、龍湖 （00690） 以及綠城中國 （03900） 。

摩通：政策放寬並非改變遊戲格局 板塊難長時間反彈

摩根大通預期，內房股的反彈將會持續一段時間，主因未來一至兩個月的銷售數據將會改善，以及中央更強的政策放寬動力。但該行認為，近期的政策寬鬆並非改變遊戲格局，所以板塊反彈難以持續長時間，並可能會在銷售數據再次惡化時終結。

該行又指，以此前「典型反彈」為基準，當前的走勢已經達到標準平均回報率為18%，即使歷史最高回報率為25%。或者，以3個月高點為基準，國企內房還可能有10%的上升間，民營內房或財困房企或可能仍有約兩成的上升空間。

摩通指，與投資者的溝通後，留意到對沖基金有興趣追漲，並預期高啤打（high-beta）民企如龍湖及新城發展可能會在短綫內有更多的上行空間。另外，該行提醒配股的風險亦上升。

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編輯：袁諾曦