【Dyson新店】Dyson科研美髮體驗店登陸中環　獨家預售玄金黑色美髮產品

▲ Dyson產品專家會為顧客分析頭髮健康狀況，分享如何充分利用Dyson美髮產品的竅門。（Dyson）

電器製造商Dyson除推出吸塵機、空氣清新機外，也投資於風筒等美髮產品的研究及技術開發。為提供更佳的頭髮護理體驗，Dyson全港首間科研美髮體驗店，於今（7日）在中環IFC商場開幕，且獨家預售玄黑金色系列的Dyson Supersonic風筒和Dyson Airwrap 多功能造型器。

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Dyson表示，該玄黑金色美髮產品於今日起一個月內，在IFC本店及Dyson官網獨家發售。Dyson Supersonic風筒內置第九代數碼摩打，配合二合一抗毛躁順髮風嘴，有助快速乾髮及塑造順滑柔順直髮。

至於在科研美髮體驗店，顧客可探索、測試和體驗Dyson的各種護髮技術。例如在體驗區和互動展區，會展示Dyson美髮造型器如何幫助解決頭髮損傷等日常挑戰。

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此外，Dyson產品專家也會為顧客分析頭髮健康狀況，分享如何充分利用Dyson美髮產品的竅門，並根據頭髮類型和生活方式，就如何在家打造媲美專業髮廊的美髮造型提供專業建議。顧客可以預約Dyson專業造型體驗，體驗美髮服務。

記者：陳卓賢

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