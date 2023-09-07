聯儲局調查：最近幾周美國經濟温和增長 官員續關注經濟指標

據聯儲局最新發布的《褐皮書（Beige Book）》顯示，美國經濟在7月和8月經歷了溫和增長，主要受勞動力市場降温和通脹壓力下降的推動。

該報告總結了截至8月28日在12個地區進行的調查和訪談，表示大多數地區報告價格增長放緩，企業正在調整預期，預計工資增長將廣泛放緩。數據強化了聯儲局加息周期接近尾聲的預期，央行可能在即將召開的政策會議上將基準利率維持在5.25厘至5.5厘的區間內。

盡管聯儲局仍對年底前最後一次加息0.25厘的可能性持開放態度，但金融市場對18個月前啟動的加息周期是否已經結束似乎意見不一。

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聯儲局官員繼續密切關注經濟指標。最新數據顯示，就業增長放緩，通脹下降，使得決策者有可能採取謹慎立場。一些官員，如聯儲局理事Christopher Waller，強調了在做出進一步利率決定之前評估新數據的重要性。雖然通脹率仍高於聯儲局2%的目標，但決策者正試圖在穩定物價的需求與保持良好的勞動力動態和可持續經濟增長之間取得平衡，這表明未來幾個月的貨幣政策將採取細致入微的方法。

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