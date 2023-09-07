雀巢收購巴西巧克力製造公司 交易料於2024年完成

瑞士食品集團雀巢（NESN）周四（7日）表示，將收購巴西優質巧克力製造商Grupo CRM公司的多數股權。Grupo CRM採用直接面向消費者的模式，旗下擁有Kopenhagen和Brasil Cacau品牌的1000多家巧克力專賣店，其在線業務也在不斷發展壯大。

雀巢公司將從私募股權公司Advent International手中收購該公司的股份，但拒絕透露交易的財務細節，該交易預計將於2024年完成。

據《巴西日報》網站周三（6日）報導，雀巢將為該公司支付約30億巴西雷亞爾（約合6.0278億美元），而當地報紙《Valor Economico》報導的數字為45億雷亞爾（約合9.0418億美元）。

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雀巢公司表示，Renata Moraes Vichi 將繼續作為首席執行官領導 Grupo CRM 的運營，並繼續擔任小股東。這位高管已在雀巢公司工作了25年，建立並大幅擴展了Grupo CRM公司，該公司目前只在巴西開展業務。

此次收購是雀巢公司擴大其在超高端巧克力領域的戰略的一部分 。Kopenhagen 品牌的巧克力棒售價為 29.90 里亞爾（6 美元），而一盒巧克力的售價約為 130 里亞爾。

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雀巢公司拉丁美洲首席執行官 Laurent Freixe 說：「這次收購進一步擴大和加強了我們在巴西的糖果業務，使我們能夠進入高端市場。」，指Kopenhagen和 Brasil Cacau 提供的優質巧克力深受巴西消費者的喜愛。

今年 6 月，巴西競爭監管機構 Cade 批准了雀巢公司對 Chocolates Garoto 的收購，而這一收購是在收購宣布 20 多年之後進行的。獲得批准的條件之一是，雀巢公司同意在五年內不進行任何占巴西巧克力市場至少 5%份額的收購。

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責任編輯：張瑋婷