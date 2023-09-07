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德國7月工業生產按月跌0.8% 跌幅多過預期

環球政經 14:37 2023/09/07

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德國聯邦統計局的數據顯示，7月份德國工業生產與上月相比下降了0.8%，跌幅多過預期的0.5%

這凸顯了德國工業部門在這個歐洲最大經濟體經歷冬季衰退之後所面臨的持續挑戰。分析師預計跌幅為0.5%，但跌幅較為溫和，這表明烏雲仍籠罩著整個工業。全球經濟疲軟，加上能源價格高企，導致前景黯淡，人們擔心該行業可能再次出現季度虧損。3個月的比較顯示，5月至7月的產量下降了1.9%，這反映了德國製造業面臨的持續困境，包括訂單減少、產出低迷和價格上漲。

 

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數據還顯示了工業生產的具體跌幅，除能源和建築業外，製造業在7月份比6月份下降了1.8%。資本貨物的生產下跌幅度更大，達到2.9%，而消費品的生產則下降了1%。這些數據凸顯了德國經濟的持續惡化，分析師預測第三季度經濟產出將進一步下降。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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撰文 : 林斯凱

經濟衰退 德國 經濟
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