中國經濟略見起色　人幣尚未擺脫困境

中國當局加大刺激政策力度後，經濟略見起色，市場憧憬樓市限購放寬將擴展至三四線城市，觸發內房版塊股票報復式反彈。中國8月份貿易數據亦輕微改善，出口跌幅由按年下跌14.5%，收窄至下跌8.8%。中國經濟似乎有企穩跡象，市場將繼續關注月內公布的數據。

然而，人民幣匯價再度回試近月低位，離岸人民幣走弱至7.33水平以上。儘管中國樓市危機稍為舒緩，強美元及美息回升令亞洲貨幣整體下挫，帶動人民幣貶值。事實上，中國經濟疲憊，人行正以減息支持經濟，但減息為人民幣帶來壓力，匯價一旦失守現水平將可能帶來新一波貶值，加劇資金外流風險，亦會打亂人行減息提振經濟的部署。在此背景下，人行短期內將繼續堅守人民幣中間價7.2水平，限制在岸人民幣波動空間，維持人民幣匯價基本穩定，以等待更多刺激政策出台，配合經濟數據改善，減緩人民幣內在貶值壓力。

責任編輯︰梁浩碩