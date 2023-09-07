【港元定存】港元定存4.4厘迎新賺息王 最多賺35萬元利息

▲ 近日港銀全面劈短中長息，而非短減長加。

焦點港銀港元定存年息比較

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近期港銀已非短減長加，反而把港元定期存款的劈息潮升級，變為全面降短中長息。自從本周二（9月5日）政府公布涉資150億元零售綠債的推售詳情後，但這兩天仍有9間銀行照減定存息，今天（7日）再有3行出手，包括平安壹賬通（PAOB）下調1年期年息0.2厘，新息率4.3厘，頓失落冠軍寶座；集友微削半年年息0.05厘至4.25厘，創興調低3個月年息0.2厘。

這兩日內合共有11間銀行調整定存息，當中9減1加，大眾銀行例牌對不同存期息率又加又減。昨天數間銀行追趕減息快車，素來打高息牌的富邦，下調1個月年息0.1厘至險守4厘；花旗調低3個月年息0.2厘至5厘；天星（AirStar Bank）降低3個月年息0.2厘至3.8厘；富融（Fusion Bank）削6個月年息0.2厘至4厘；工銀亞洲降低3個月年息0.2厘至4厘；星展減3個月年息0.1厘至4.3厘。僅建行亞洲逆市連續兩天加息，新近微升3個月年息0.05厘至4.35厘。

1個月拆息3連揚，新報4.23厘，上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，月底與樓按掛鈎的拆息料約為4.2厘。

建行亞洲7天港元定存 享13.8厘息

此外，自從8月中下旬掀起的劈息浪，且不斷惡化，由傳統銀行蔓延至虛銀，令息率低處未算低，甚至連迎新獎賞也不能幸免。

舉創興為例，把合資格全新客戶的3個月年息，4天內兩連減，累劈0.4厘至只得4.1厘，也是兩天內第2間向新客開刀。昨天花旗把私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產）的3個月年息調低0.2厘至險守5厘；如以存款上限800萬元計，本來賺取約10.4萬元利息，如今不足10萬元，追息族變相少袋約4000元。

最後提醒，市面冠絕全城的高息王有13.8厘，為由建行亞洲提供的7天年息，但以門檻50萬元計，期內賺息僅1323元；不及華僑銀行1年4.4厘息，以800萬元封頂額來看，穩袋逾35萬元利息，仍問鼎賺息王。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪