【帶你睇盤】大型上車盤　配套齊全　新屯門中心兩房叫價510萬

樓價持續調整，不少用家趁機物色單位，準備隨時入市。今次祥益地產介紹的屋苑為新屯門中心，由新鴻基及港鐵聯合發展，最大賣點是區內品牌屋苑，周邊有大量綠化地帶。雖然屋苑並非位於屯門市中心，但周邊交通配套齊全，而且基座設商場。

放盤單位為新屯門中心7座高層F室，實用面積455平方呎，兩房間隔，目前叫價510萬元（最後更新日期：9月7日），實用呎價11,209元。單位同時放租，月租叫價1.15萬元。

放盤單位 屯門新屯門中心7座高層F室（物業編號：AN240757） 實用面積 455平方呎 間隔 兩房 叫價 510萬元、月租1.15萬元（最後更新日期：9月7日） 賣點 賣點：高層開揚、有匙即睇、企理即住、品牌屋苑、配套齊全

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