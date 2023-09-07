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【帶你睇盤】大型上車盤　配套齊全　新屯門中心兩房叫價510萬

股樓投資 15:51 2023/09/07

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樓價持續調整，不少用家趁機物色單位，準備隨時入市。今次祥益地產介紹的屋苑為新屯門中心，由新鴻基及港鐵聯合發展，最大賣點是區內品牌屋苑，周邊有大量綠化地帶。雖然屋苑並非位於屯門市中心，但周邊交通配套齊全，而且基座設商場。

放盤單位為新屯門中心7座高層F室，實用面積455平方呎，兩房間隔，目前叫價510萬元（最後更新日期：9月7日），實用呎價11,209元。單位同時放租，月租叫價1.15萬元。

放盤單位屯門新屯門中心7座高層F室（物業編號：AN240757）
實用面積455平方呎
間隔兩房
叫價510萬元、月租1.15萬元（最後更新日期：9月7日）
賣點賣點：高層開揚、有匙即睇、企理即住、品牌屋苑、配套齊全
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【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

陸東獨家專訪30分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?281939

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

新屯門中心 屯門 上車盤 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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