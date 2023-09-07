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【東盟峰會】齊集中美俄代表 維多多籲強國緩緊張

環球政治 16:07 2023/09/07

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東盟（ASEAN）峰會周四（7日）在印尼迎來最後一日會議，中國﹑美國及俄羅斯三大強國代表同場。峰會主席﹑印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）呼籲各強國，應致力緩和緊張的國際局勢。

【俄烏戰爭】布林肯訪烏首供貧鈾彈 美增逾78億軍援 【下一頁】

中國國務院總理李強﹑美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）均已抵達印尼首都雅加達，聯同日本﹑南韓﹑印度及澳洲等國領袖，參與當地舉行的東盟峰會。

佐科維多多在峰會開始時致辭表示，各國有責任不要創造新衝突﹑緊張或戰爭，反之各國有責任調解緊張局勢。他指峰會應是合作的場合，不應加深相互之間敵意。

代替總統拜登（Joe Biden）出席峰會的賀錦麗重申，美國維持對東南亞及印太地區的承諾。白宮早前亦指出，美國有意與東盟維持國際秩序，包括南中國海地區。

金正恩將訪俄晤普京 料商討軍援換先進技術 【下一頁】

新華社則報道，李強周三（6日）在東盟與中日韓首腦會議（10+3）上表示，核污水處理事關全球海洋生態和人民健康，日方應負責任處理。

李強並提到，國家之間出現分歧，出現爭端，有時是因為認知有偏差，有時候是因為利益有摩擦，有時候也是因為有一些外部不應有的干擾，關鍵是要正視問題、消除誤解、管控分歧，當前很重要的是要反對選邊站、反對集團對抗、反對新冷戰。

東盟峰會另一重點為成員國之一﹑緬甸的局勢，各國領袖憂慮緬甸欠缺和平計劃。惟緬甸軍政府反擊，指東盟應保持不干預他國內政原則。

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責任編輯：吳漢培

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