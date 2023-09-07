【大行報告】里昂：盈利阻力尚未消除 下調長和目標價至56元

里昂表示，長和（00001）尚未走出困境，正當投資者持續等待正面催化劑呈現之際，長和正面對的盈利阻力仍未消除，將其目標價由65元降至56元，評級「買入」。長和周四（7日）股價收報41.35元，跌1.1%。





【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

該行指出，尚未見到全球貿易回暖的早期跡象，加上通脹壓力持續，故將長和今明兩年的經常性利潤預測分別下調30%和23%。不過，該行亦料長和能繼續產生正現金流，今年至後年自由現金流總額料為470億元。









【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】【青姐話】真升？反彈？虛火？

【同場加映】【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤