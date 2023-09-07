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【大行報告】里昂：盈利阻力尚未消除 下調長和目標價至56元

股樓投資 16:54 2023/09/07

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里昂表示，長和（00001）尚未走出困境，正當投資者持續等待正面催化劑呈現之際，長和正面對的盈利阻力仍未消除，將其目標價由65元降至56元，評級「買入」。長和周四（7日）股價收報41.35元，跌1.1%。


 

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

專題影片
【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

 

該行指出，尚未見到全球貿易回暖的早期跡象，加上通脹壓力持續，故將長和今明兩年的經常性利潤預測分別下調30%和23%。不過，該行亦料長和能繼續產生正現金流，今年至後年自由現金流總額料為470億元。
 

 



 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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