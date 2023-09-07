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【大行報告】大和：資產質量透明度有所下降 下調民生銀行至「跑輸大市」評級

股樓投資 16:26 2023/09/07

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大和認為，民生銀行（01988）資產質量透明度似乎有所下降，料未來將要面對平衡例如業務增長、增強資產質量和資本管理的壓力，又考慮到民行在過去幾年提高零售貸款比例方面有困難，故將其投資評級從「持有」下調至「跑輸大市」，目標價亦由2.65元下調至2.45元。
 

 

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

 

民生銀行上半年不良貸款率下降至1.57%，不過該行擔心，民行放寬不良貸款認定標準以降低不良貸款率，將會影響資產負債表透明度，又認為民行可能受近期監管影響而撤回發行可轉債的申請。


 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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該行又指，民行上半年資產收益率走勢雖然較為穩定，但期內存款增速較同業遜色，反映客戶忠誠度較弱，在競爭日益激烈的情況下令該行處於劣勢，並將今明兩年撥備前利潤預測下調8%至18%，同時因減值損失減少，將淨利潤預測上調6%至10%。

 

 

 

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責任編輯：鄭昊彤

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