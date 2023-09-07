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薄扶林置富花園三房戶580萬沽　呎價失守1萬關口

股樓投資 15:18 2023/09/07

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二手市場交投持續低迷，業主不惜進一步減價吸客。其中薄扶林置富花園有三房單位呎價失守1萬元。中原地產葉偉明說，置富花園20座極低層F室，實用面積588平方呎，三房間隔，望內園景，今年8月開價658萬元，終以580萬元沽出，累減78萬元，即約12%，實用呎價約9,864元，失守1萬元關口。

葉偉明說，翻查資料，屋苑對上一宗同類型單位成交追溯至今年3月，一伙同面積19座極低層F室單位，以678萬元易手，實用呎價約11,531元，換言之，相隔約半年，造價回落98萬元，即約14%。 

據了解，原業主於2011年以445萬元購入單位，持貨12年，一直作自住用途，現手賬面賺135萬元，物業期內升值逾30%。

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撰文 : 黃卓賢

置富花園 薄扶林 中原地產 二手市場 私人屋苑

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