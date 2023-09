超凡提升　LA PRAIRIE推出全新魚子精華瓊貴面霜　SKIN CAVIAR LUXE CREAM

魚子經典,復刻昇華

La Prairie於2023年9月推出全新魚子精華瓊貴面霜,重新詮釋了1987年矜貴非凡的經典鉅作。魚子精華瓊貴面霜甫推出即成為新一代的經典,凝聚La Prairie作為尊貴護膚品牌的精髓 —大膽、獨有、高效。如同所有經典,它永遠與時俱進,始終走在時代尖端。自首次推出以來,配方持續演進,隨著每次魚子科研突破進而重新演繹。

因此,極富開拓精神的La Prairie科學家於2023年在提升及緊緻方面邁出新一步,專注於肌膚內部的生命能量。藉著全新研創的魚子微養分 (Caviar Micro-Nutrients) 及魚子精純精華 (Caviar Premier) 的首度結合,昇華版魚子精華瓊貴面霜旨在維持肌膚的新陳代謝,終極恢復肌膚的年輕結構。

魚子科研破天荒突破

魚子是一種非凡卓越的天然成分,其滋養及呵寵肌膚的效能早於超過35年前由La Prairie科學家首度發現。今天,La Prairie首次揭示魚子滋養力量中的一個非常重要的功能 — 激活肌膚的新陳代謝。隨年齡增長,肌膚的代謝活動效率下降並失去平衡。豐饒及完美平衡的微養分能刺激代謝途徑,從而鞏固肌膚結構,逆轉衰老跡象。

受這現象啟發,La Prairie首次破天荒對天然魚子施以獨家生物轉化程序。最終獲得的魚子微養分,是一種蘊含超過300種不同營養的極致豐富養分之源,能激活肌膚的重要代謝活動與途徑。

重新演繹的魚子精華瓊貴面霜首度結合魚子微養分及魚子精純精華,旨在維持肌膚的新陳代謝,以重塑肌膚的年輕結構。魚子精純精華幫助啟動重建活動,而魚子微養分則提供能量,令這些活動得以在最佳狀態之下運作。藉著別樹一幟的協同效應,成就超凡提升力量。

配方進一步注入La Prairie獨家專利活細胞複合物 (Exclusive Cellular Complex™),加強魚子成分的力量,緊緻提升肌膚,柔滑滋養,滿注新生命。

成就魚子奢華感官享受

La Prairie為是次重新演繹的經典魚子精華面霜構思了兩種截然不同的質感,兩者均帶來同樣超凡提升力量。魚子精華瓊貴面霜Skin Caviar Luxe Cream豐盈絲滑,而魚子精華瓊貴透潤面霜Skin Caviar Luxe Cream Sheer則是如空氣般透薄輕盈的另一選擇。

面霜均盛載於標誌性的鈷藍色瓶子,遙向Niki de Saint Phalle的作品致敬。採用回收及可回收玻璃製造,經改良後的瓶子更輕巧,讓全新魚子精華瓊貴面霜成為可持續發展奢華的標記。

魚子護膚程序的嶄新巔峰

魚子精華系列的提升及緊緻護膚程序以魚子活肌精華揭開序幕,水潤保濕及調節肌膚至最佳狀態,為隨後的魚子精華修護程序作好準備;使用魚子精華眼部提升緊緻液及魚子精華瓊貴緊緻眼霜提升及緊緻眼周,重塑炯亮動人明眸;魚子極緻凝肌精露能立體重塑、豐盈輪廓及減淡皺紋,至於La Prairie的抗地心引力精華—魚子精華提升緊緻液,能迅速滲透肌膚,成就即時及持久的提升效能。

魚子精華修護程序更包括經典的魚子精華面霜:魚子精華瓊貴面霜及魚子精華瓊貴透潤面霜,全面達至提升、緊緻及滋養肌膚。在日間應使用防曬保護,作為最後護膚步驟。

THE COBALT HOUSE

La Prairie誠邀屢獲殊榮的荷蘭設計師Sabine Marcelis攜手打造「The Cobalt House」,一個將賓客帶到魚子精華世界的鈷藍藝境沉浸體驗空間—完美融合美學及設計元素。設計師更精心打造一款極具設計巧思的別注版護膚工具,進一步提升塗抹面霜的體驗,於指定地點獨家發售。

The Cobalt House於6月在巴塞爾藝術展巴塞爾展會的La Prairie收藏家會客廳中展出,並於9月起於世界各地相繼舉行。隨著全球推廣的展開,客人將有機會在世界各地感受這個沉浸式的合作藝術項目。

關於La Prairie

La Prairie是領導市場的尊貴護膚品牌及配方研發先驅,藉著對永恆真美的不懈追求,履行重新定義奢華的使命。La Prairie的總公司位於瑞士蘇黎世,銷售網絡遍佈全球超過80個國家,建基於深厚而優越的歷史傳統。作為將先進細胞科研與護膚結合的基地,La Prairie與世界分享獨一無二的瑞士美麗視野,將大膽創新與瑞士的精準特質完美融合。集團以嶄新角度展望將來,持續尋找方法將蓬勃增長與符合道德、企業角度及當責的營商手法結合。作為負責任的企業及僱主,La Prairie透過竭力實踐關懷環境及保護與提升人類潛能、尊嚴及多樣性的承諾,致力打造一個更美麗的世界。

La Prairie,以非凡角度構想美。

關於巴塞爾藝術展

巴塞爾藝術展於1970年由來自巴塞爾的藝廊創辦人成立,現今為全球一致推崇的國際藝術交流平台。每年於巴塞爾、邁阿密海灘、香港和巴黎舉行的藝術展會,匯集環球現代與當代作品。三大展會各有其地區性意義,可從參展藝廊、作品展出及與當地文化組織於同期合辦不同類型內容的藝術活動反映出來。巴塞爾藝術展透過持續拓展全新計劃,突破了現有的藝術展會模式,包括巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告 (The Art Basel and UBS Global Art Market Report)、「巴塞爾藝術展Podcast – 藝術交匯」(Intersections: The Art Basel Podcast)及寶馬藝術之旅 (The BMW Art Journey)。《金融時報》是其全球的媒體夥伴。詳情請瀏覽artbasel.com。

關於生命

La Prairie為每個時刻注入生命。建基於大膽的科研傳承,品牌以獨具前瞻的科學為肌膚注入生命,並忠於傳統,藉著獨一無二的體驗煥發情感。超越護膚領域,昇華美麗,滋養人生。

@laprairie

#SkinCaviar

#TheCobaltHouse

LAPRAIRIE.COM



(特約)