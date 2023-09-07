【小老闆生意經@iM網欄】夜市經濟在香港可行嗎？

說起「夜市」，大家最先聯想到的一定是台灣，當地夜市可說是遊客必逛的景點之一。台灣有不少著名的夜市，如台北士林夜市、台中逢甲夜市等。不少遊客及當地人為了體驗夜市，不惜乘車遠道而來。台灣夜市最成功的地方，就是可以滿足人們吃喝玩樂的需求。而營業時間為傍晚至凌晨時份，滿足到不少遊客及當地人夜間的消費需求。

夜市形式一般都是大同小異，除了有小食、飲品外，還有一些可體驗玩樂的攤位，如撈金魚、夾公仔等。除此，有些攤位會售賣特色手信或生活用品等。台灣夜市發展至今已有多年歷史，其他東南亞地區亦有經營夜市，如泰國、新加坡等。如今，港府建議發展夜市，以提振本港消費市道，推動夜市經濟，可行性又有多高？

夜市經濟旨在刺激零售業

首先，香港人並不是沒有夜間消費力。想當年「蘭桂坊」由一條寂寂無聞的街道，發展成遊客爭相前往的景點，便知道夜間經濟活動在香港是可行的。雖然疫情後「蘭桂坊」的生意及氣氛不大如前，惟以其成功經驗作借鏡，港人亦有夜間消費能力。

再看政府統計處最新公布的零售業銷貨額數字。今年7月本地零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，按年升16.5%；總銷貨數量的臨時估計按年升14%。7月零售總銷貨價值錄得雙位數增長，主要受去年低基數影響。事實上，本地整體零售業仍未見有太大起色，加上港人在暑假期間持續外遊消費，各行各業的生意仍較低迷。然而，政府此時希望推動夜市經濟，去刺激零售業，某程度上，增設夜市對喜歡夜生活的旅客及港人依然有吸引力。

特色主題為主要賣點

港人消費力持續外流，並不代表港人沒有消費力，只是大部分人不願在本地消費。因此，如夜市是有特色的主題及活動，去吸引市民消費；售賣一些地道的美食，如咖喱魚蛋、燒賣、雞蛋仔等，吸引遊客前來，理論上亦有一定的賣點。如夜市售賣的東西價格合理，質素又有保證話，自然吸引到人流。只要是消費者覺得新奇，又可滿足其「打卡」及購物慾望，這種模式的夜市絕對是大有可為。

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再看另一個夜市經濟的例子，就是每年舉辦的「青衣戲棚」。因疫情因素，「青衣戲棚」闊別數年後今年5月重開，吸引了不少港人特地前往去掃街吃小食。根據網上的討論，有網民指「青衣戲棚」的小食太貴，份量少但索價高。不過即使不少網民怨聲載道，「青衣戲棚」的食店攤位依然大排長龍，不少人直言，前往戲棚只是為感受氣氛、「呃Like打卡」而已。而在戲棚經營小食檔的商家亦要付一定的成本，其實食物的價錢又不算太貴。

總括而言，在香港推動「夜市經濟」具可行性，前提是要「夜市」有主題有特色，可吸引人前來「打卡」、聚集人氣。而「夜市」定時定侯候亦要舉辦活動，增加其趣味性及吸引力，令人們晚上都有出街消費的念頭。而最理想設立夜市的時間就是在中秋節前後，再延伸至國慶假期，期間可配合一些夜間活動。始終長期假有助聚集人流，而夜間活動亦會增加人們的夜間消費，從而推動夜市經濟。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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