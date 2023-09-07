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【香港獨角獸】旅遊預訂平台Klook：年度業績較2019年增3倍兼創新高、總預訂額達30億美元　推7020萬元獎賞慶9周年

股市 14:45 2023/09/07

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【香港獨角獸】旅遊預訂平台Klook：年度業績較2019年增3倍兼創新高、總預訂額達30億美元　推7020萬元獎賞慶9周年

日本軟銀有份投資的香港獨角獸（即估值10億美元以上初創）Klook宣布，今年是公司成立9周年，雖然亞洲地區旅遊業於仍處於復甦階段，然而Klook 2023年創下歷年最佳業績，較2019年相比增長達3倍，Klook本年度的總預訂額達30億美元關口。

Klook創始人兼首席執行官林照圍（Ethan Lin）稱，2023是旅遊強韌年（travelsilience），儘管亞太地區的旅遊業仍然處於早期復甦階段，而且航班量亦持續受限，然而Klook仍能以驚人的速度增長。

林照圍：航班量料恢復帶動旅遊成本下調

林照圍稱，旅客正展現出對外旅遊的渴求，從公司業務獲得3倍增長可見一斑，而Klook平台上的各種附加產品和服務尤其顯著，例如：鐵路、租車、Staycations以及更多獨有的旅遊體驗等，其消費數字升幅超過30%。

林照圍稱，展望來年，隨著航班量得以全面恢復，帶動整個旅遊成本相應下調，預視外遊需求將進一步提升，而Klook已準備就緒，為旅客提供更完善的旅遊玩樂體驗，繼而進一步鞏固其在亞洲優勢與地位。

王志豪：9周年重點透過KOL宣傳

Klook稱，從9月起將推出一系列9周年慶祝活動，並會特意投放更多的宣傳預算於KOL之上，利用「使用者原創內容」（UGC 行銷）作為主要宣傳策略的線上活動。 

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪（Eric Gnock Fah）稱，對於亞太地區的Z 世代旅遊者而言，他們更偏好使用社交媒體作為獲取及分享資訊的主要渠道，同時亦追求著旅遊內容的真實性與沈浸式體驗，因此品牌決定把更多的資源投放於KOL之上。

Klook稱，由9月8日至22日期間，品牌將推出前所未有最大型全球性慶祝活動，當中包括送出總值超過 900 萬美元（約7020萬港元）的旅遊優惠及獎品。 

1 - 旅遊優惠與折扣

活動期間於Klook平台預訂時可獲優惠或折扣，範圍遍佈全球14個目的地，當中包括韓國愛寶樂園、日本環球影城門票買一送一優惠，以及其他大受歡迎的旅遊產品。 

2－全新Klook Joy Saver 暢玩優惠禮券包 

旅客可在確定旅行日期後購買全新Klook Joy Saver 暢玩優惠禮券包，其後透過Klook平台預訂任何旅遊活動、交通服務或酒店時，即可憑券獲得最高2折優惠。如若旅行計劃遇上任何變化，旅客只需重登Klook平台選擇全額退款即可。 

3－「旅神挑你機」旅行有獎問答遊戲 

Klook將舉辦「旅神挑你機」旅行有獎問答遊戲，讓來自全球的旅遊愛好者共聚一堂，互相切磋旅遊知識，實現以「旅」會友。問答遊戲主要考驗參加者對於旅遊的認識和熱誠，只要於活動期間登入Klook平台，連續三天回答相應問題即可獲得「參與獎品」，而且回答愈多正確答案將可獲得愈高積分，最終結算時得分最高的9名參加者將贏得自選亞洲地區「全免費旅行」大獎，包括機票、酒店和各項體驗等。

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記者：李哲毅

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