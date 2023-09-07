【Samsung摺機】Samsung聯乘Thom Browne　推特別版Galaxy Z Fold5

三星（Samsung）過去多次跨界別夥拍紐約時裝品牌Thom Browne推出限量版摺疊手機及配件，今年也不倒外。Samsung今日宣布，推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition，9月12日起在包括南韓在內的12個特定市場銷售。Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition亦推出兩款獨特設計的皮質保護殼，以及Galaxy Z Fold5的專屬S Pen。

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Samsung表示，Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition採用其最新摺疊技術，同時致敬Thom Browne的經典設計元素，以黑色荔枝紋皮革、羅緞條紋點綴細節，包括Thom Browne經典的紅、白、藍三色條紋；機背玻璃採用蝕刻技術，可見織物紋理；並以金色轉軸搭配黑色邊框，以金色圓環圍繞相機鏡頭：

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Samsung兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5早前已正式登港，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

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此外，Thom Browne Edition中，還包括Galaxy Watch6。該款Galaxy Watch6採用金色機身及特殊錶面，側面並刻有Thom Browne標誌；錶扣則應用其經典紅、白、藍配色；共配備二款皮革錶帶，包括黑色荔枝紋皮革，及紅、白、藍三色條紋皮革：

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目前仍未知Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition在12個特定市場銷售，是否包括香港。有興趣了解相關銷售資訊及售價的讀者，請密切留意本網更新報道。同時，自9月12日起，Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition將於三星官網Samsung.com開賣。

責任編輯：張寶燕

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