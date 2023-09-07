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【Samsung摺機】Samsung聯乘Thom Browne　推特別版Galaxy Z Fold5

科技 15:31 2023/09/07

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三星（Samsung）過去多次跨界別夥拍紐約時裝品牌Thom Browne推出限量版摺疊手機及配件，今年也不倒外。Samsung今日宣布，推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition，9月12日起在包括南韓在內的12個特定市場銷售。Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition亦推出兩款獨特設計的皮質保護殼，以及Galaxy Z Fold5的專屬S Pen。

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

Samsung表示，Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition採用其最新摺疊技術，同時致敬Thom Browne的經典設計元素，以黑色荔枝紋皮革、羅緞條紋點綴細節，包括Thom Browne經典的紅、白、藍三色條紋；機背玻璃採用蝕刻技術，可見織物紋理；並以金色轉軸搭配黑色邊框，以金色圓環圍繞相機鏡頭：

點擊圖片放大
+2

Samsung兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5早前已正式登港，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

【Samsung新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

此外，Thom Browne Edition中，還包括Galaxy Watch6。該款Galaxy Watch6採用金色機身及特殊錶面，側面並刻有Thom Browne標誌；錶扣則應用其經典紅、白、藍配色；共配備二款皮革錶帶，包括黑色荔枝紋皮革，及紅、白、藍三色條紋皮革：

點擊圖片放大

目前仍未知Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition在12個特定市場銷售，是否包括香港。有興趣了解相關銷售資訊及售價的讀者，請密切留意本網更新報道。同時，自9月12日起，Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition將於三星官網Samsung.com開賣。

責任編輯：張寶燕

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