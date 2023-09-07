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【AI大戰】騰訊「混元大模型」正式亮相 超過50個業務已接入測試

股樓投資 14:50 2023/09/07

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騰訊（00700）「混元大模型」正式亮相，並通過騰訊雲對外全面開放。騰訊混元大模型是一款由騰訊全鏈路自主研發的通用大語言模型，擁有超千億參數規模。

騰訊股價周四（7日）跟隨大市回落，截至下午3時，報321.2元，跌1.9%，成交額40億元。

騰訊表示，騰訊混元大模型是“從實踐中來，到實踐中去”的實用級大模型。騰訊雲、騰訊廣告、騰訊游戲、騰訊金融科技、騰訊會議、騰訊文檔、微信搜一搜、QQ瀏覽器等超過50個騰訊業務和產品，已經接入騰訊混元大模型測試，並取得初步效果。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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集團副總裁蔣杰指出，到今年7月底，內地已有逾130個大模型形成「百模大戰」，而騰訊自研機器學習框架Angel，訓練速度較業界主流框架提升1倍、推理速度快主流1.3倍。

騰訊還宣布通過騰訊雲對外開放。混元大模型將作為騰訊雲MaaS服務的底座，客戶不僅可以直接通過API調用混元，也可以將混元作為基底模型，為不同產業場景構建專屬應用。

騰訊混元大模型是由騰訊全鏈路自研的通用大語言模型，具備強大的中文創作能力，復雜語境下的邏輯推理能力，以及可靠的任務執行能力。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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