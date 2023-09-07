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【旅業復甦】Klook錄最佳業績較2019年增3倍　9周年送7000萬元獎賞

商業 14:24 2023/09/07

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疫情過去，世界各地的旅遊業迎來復甦浪潮，而今年成立9周年的旅遊及體驗平台Klook亦在本年度創下平台成立以來最佳業績，總預訂額達30億美元關口，較2019年相比增長達3倍。 

【大灣區商機】商經局局長訪問德國推廣大灣區商機和香港優勢

Klook創始人兼行政總裁林照圍表示，儘管亞太區的旅遊業仍處於早期復甦階段，而且航班量亦持續受限，然而Klook卻以驚人的速度增長：「從業務獲得3倍增長可見，旅客正展現出對外旅遊的渴求，而Klook平台上的各種附加產品和服務增長尤其顯著，如鐵路、租車、Staycations及更多獨有的旅遊體驗等，其消費數字升幅超過30％。」 

展望來年，隨著航班量得以全面恢復，帶動整個旅遊成本相應下調。「我們預視外遊需求將進一步提升，而Klook已準備就緒，為旅客提供更優質、更全面、更完善的旅遊玩樂體驗，繼而進一步鞏固我們作為亞洲地區領先旅遊及體驗平台的優勢與地位。」

慶祝9周年大送7000萬元獎賞

為慶祝成立9周年，由9月8日至22日，Klook特別準備總值超過900萬美元（約7,056萬港元）的優惠和獎品，當中包括9個自選亞洲地區「全免費旅行」大獎，以回饋消費者。 

．禮遇 1 - 超值旅遊優惠與折扣 

活動期間於Klook平台預訂時可獲優惠或折扣，範圍遍佈全球14個目的地，當中包括韓國愛寶樂園、日本環球影城門票買一送一優惠，以及其他大受歡迎的旅遊產品。 
 
．禮遇2－全新Klook Joy Saver 暢玩優惠禮券包 

旅客可在確定旅行日期後購買全新Klook Joy Saver 暢玩優惠禮券包，其後透過Klook平台預訂任何旅遊活動、交通服務或酒店時，即可憑券獲得最高2折優惠。如若旅行計劃遇上任何變化，旅客只需重登Klook平台輕鬆選擇全額退款即可。 
 
．禮遇3－「旅神挑你機」旅行有獎問答遊戲 

Klook將舉辦「旅神挑你機」旅行有獎問答遊戲，遊戲主要考驗參加者對於旅遊的認識和熱誠，只要於活動期間登入Klook平台，連續三天回答相應問題即可獲得「參與獎品」，而且回答愈多正確答案將可獲得愈高積分，最終結算時得分最高的9名參加者將贏得自選亞洲地區「全免費旅行」大獎，包括機票、酒店和各項體驗等。 

【國際果蔬展】亞洲國際果蔬展覽會開幕　匯聚環球逾700間參展商帶來稀有水果

責任編輯：李智賢

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