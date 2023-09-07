印度消費者市場勢成全球第3大 2027年升至僅次中美

評級機構惠譽（Fitch Ratings）旗下的BMI研究發表最新報告，指印度消費者市場將在2027年升至全球第三，僅次中國及美國。報告亦指印度家庭消費力將遠超其他東南亞國家，估計每年增長達7.8%。

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BMI研究報告指出，印度中至高收入家庭數目上升，預計當地家庭實際消費力增加29%，使印度消費者市場將由現時第5位升至第3。

報告推測印度家庭人均消費將超越其他東南亞發展中國家，如印尼﹑菲律賓及泰國等，按年增長7.8%。報告估計，印度與東盟（ASEAN）成員國的家庭消費量差距接近3倍。

報告預計，印度家庭開支至2027年超越3萬億美元（約23.5萬港元），可支配收入屆時將增加14.6。年度可支配收入達1萬美元水平的印度家庭預計於2027年時，增加25.8%。

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BMI指多數增幅相信來自經濟中心地區，如新德里﹑孟買及班加羅爾（Bengaluru）等。富有家庭將主要居在城鎮區域，零售商將更輕易針對核心客戶。

印度大量年輕人口將成為當地未來消費增長主力，介乎20歲至33歲佔人口約33%，BMI估計有關族群主力在電子產品上消費。

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責任編輯：吳漢培