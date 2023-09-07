【夜經濟】九龍倉海港城、時代廣場預告推優惠刺激夜經濟　十一舉辦煙花觀賞活動

▲ 【夜經濟】九龍倉旗下海港城、時代廣場推優惠刺激夜經濟 十一舉辦煙花觀賞活動

九龍倉 （00004） 宣布，旗下商場海港城及時代廣場會推出不同優惠活動，帶動人流及刺激消費，推動「夜經濟」。

九龍倉稱，海港城周四（7日）起增加免費泊車優惠至高達6小時；海港城及時代廣場均會於9月下旬起加推晚間活動增加場內氣氛，亦會聯同不同銀行信用卡、電子錢包及多間商戶推出晚間限定優惠獎賞，希望能夠進一步帶動商場人流及消費，海港城及時代廣場的有關活動及優惠詳情，將會稍後於商場官方網頁公佈。

政府將於10月1日國慶當日再次舉辦煙花匯演，海港城亦會一如以往在海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有10,000名市民及遊客參與，顧客只需於9月18日起於海港城消費滿指定金額及捐款30元予香港公益金，即可換領煙花匯演入場券乙張，海港城更特別與網上預訂平台Klook合作招待遊客 （暫定名額2,000個）。

相關文章：

【夜經濟】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟 一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）

【夜經濟】朗豪坊自9月21日起推晚間活動及消費獎賞 中秋節晚上邀新晉歌手舉行兩場免費音樂表演

編輯：李哲毅