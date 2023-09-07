  • 29°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夜經濟】九龍倉海港城、時代廣場預告推優惠刺激夜經濟　十一舉辦煙花觀賞活動

股市 14:10 2023/09/07

分享：

分享：

【夜經濟】九龍倉旗下海港城、時代廣場推優惠刺激夜經濟　十一舉辦煙花觀賞活動

九龍倉 （00004） 宣布，旗下商場海港城及時代廣場會推出不同優惠活動，帶動人流及刺激消費，推動「夜經濟」。

九龍倉稱，海港城周四（7日）起增加免費泊車優惠至高達6小時；海港城及時代廣場均會於9月下旬起加推晚間活動增加場內氣氛，亦會聯同不同銀行信用卡、電子錢包及多間商戶推出晚間限定優惠獎賞，希望能夠進一步帶動商場人流及消費，海港城及時代廣場的有關活動及優惠詳情，將會稍後於商場官方網頁公佈。

政府將於10月1日國慶當日再次舉辦煙花匯演，海港城亦會一如以往在海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有10,000名市民及遊客參與，顧客只需於9月18日起於海港城消費滿指定金額及捐款30元予香港公益金，即可換領煙花匯演入場券乙張，海港城更特別與網上預訂平台Klook合作招待遊客 （暫定名額2,000個）。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

相關文章：

【夜經濟】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟　一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）

【夜經濟】朗豪坊自9月21日起推晚間活動及消費獎賞　中秋節晚上邀新晉歌手舉行兩場免費音樂表演

編輯：李哲毅

港股 九龍倉集團（00004）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】中芯挫半成　內房高開回吐　三桶油逆市升　恒指午後跌近200點（不斷更新）

下一篇文章

【AI熱潮】內地科網巨企插旗AI　螞蟻周五公布自研大模型進展、小米AI應用「小愛同學」持續激請內測
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌21點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌21點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升25點　港交所ADR高港1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升25點　港交所ADR高港1%（不斷更新）
【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁、中芯跌逾6%　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁、中芯跌逾6%　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款