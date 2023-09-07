【AI狂潮】ChatGPT有新模型？　OpenAI首場開發者大會　11月初舉辦

ChatGPT自去年底掀起AI狂潮，開發商OpenAI也成功晉級獨角獸，當前估值接近300億美元。OpenAI今日宣布，將在11月6日舉辦首屆開發者大會，邀請全球各地開發者到美國三藩市，與OpenAI團隊進行交流。

是次開發者大會命名為OpenAI DevDay，為期一日，OpenAI於官網表示，除了邀請全球各地開發者到美國三藩市與團隊交流，與會者也可以參加OpenAI技術人員舉辦的分組會議，了解前沿科技趨勢：

▲ OpenAI（OpenAI官網圖片）

行政總裁：沒有GPT-5或GPT-4.5

至於外界關注是否已有GPT-5模型，並選在OpenAI DevDay發布的傳聞，OpenAI行政總裁Sam Altman已在社交平台X強調，開發者大會上將不會有GPT-5、GPT-4.5或類似模型。

Sam Altman又表示，期待展示公司最新成果，幫助開發者創建新事物。OpenAI將於未來數周，讓開發者註冊登【連結傳送門】，並計劃透過線上直播主題演講，方便全球開發者參與。

責任編輯：張寶燕

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