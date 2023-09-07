【大行點睇】時富：上半年雲業務增長強勁 估值同行最低 百融雲目標價15元 潛在升幅5成

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，百融雲（06608）上半年業務收入及盈利增速理想，而13倍PE在同行中屬估值最低，假設年底每股盈利0.65元，以市場估值計，預測PE23倍的話，目標價可上望15元，潛在上升空間達50%。

百融雲今年上半年第一業務MaaS收入達4.3億元人民幣，按年增長24%。該業務利用AIGC技術接觸大量用戶，進一步提高資產交易效率。

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第二業務BaaS金融雲和保險雲收入分別為5億和3億元人民幣，按年增長55%和14%。BaaS保險雲通過AI「日月保盒」程式為保險經紀提供支援，提升人均產能，並以AI推薦保險產品，提高保費收入。隨著民眾消費意欲回暖及保險業逐步復甦，有望進一步推動BaaS保險雲業務增長。

百融雲現價13倍PE為同行最低，而公司銷售增長率超過30%，淨收益增長率超過150%，則為同行最高，體現公司的營運模型更為優秀，估值更為便宜。假設年底每股盈利為0.65港元，以市場估值計，預計年底23倍PE，目標價上望15港元，投資者可作中期投資選擇。

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記者：李兆明