  • 29°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】時富：上半年雲業務增長強勁 估值同行最低 百融雲目標價15元 潛在升幅5成

股樓投資 14:27 2023/09/07

分享：

分享：

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，百融雲（06608）上半年業務收入及盈利增速理想，而13倍PE在同行中屬估值最低，假設年底每股盈利0.65元，以市場估值計，預測PE23倍的話，目標價可上望15元，潛在上升空間達50%。

百融雲今年上半年第一業務MaaS收入達4.3億元人民幣，按年增長24%。該業務利用AIGC技術接觸大量用戶，進一步提高資產交易效率。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

點擊圖片放大
+5
+4

第二業務BaaS金融雲和保險雲收入分別為5億和3億元人民幣，按年增長55%和14%。BaaS保險雲通過AI「日月保盒」程式為保險經紀提供支援，提升人均產能，並以AI推薦保險產品，提高保費收入。隨著民眾消費意欲回暖及保險業逐步復甦，有望進一步推動BaaS保險雲業務增長。

百融雲現價13倍PE為同行最低，而公司銷售增長率超過30%，淨收益增長率超過150%，則為同行最高，體現公司的營運模型更為優秀，估值更為便宜。假設年底每股盈利為0.65港元，以市場估值計，預計年底23倍PE，目標價上望15港元，投資者可作中期投資選擇。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映：【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

同場加映：【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

溫股知新
【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
百融雲－W（06608） 市盈率 潛在升幅 個股分析 人工智能 大行報告 港股 中國

下一篇文章

【券商點睇】中期業績已由虧轉盈 呷哺呷哺同店恢復強勁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠債2023】息率最少4.75厘 好過擺銀行定存?上年得2.5厘! 記低邊日開始認購
【綠債2023】息率最少4.75厘 好過擺銀行定存?上年得2.5厘! 記低邊日開始認購
蘋果與Arm簽訂芯片技術協議 合作至2040年後
蘋果與Arm簽訂芯片技術協議 合作至2040年後
【內房危機】官媒指限購限售政策不合時宜 內房股爆升 恒大升逾8成
【內房危機】官媒指限購限售政策不合時宜 內房股爆升 恒大升逾8成
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【交通優惠】九巴學生專享優惠 月票「買二送一」活動再度推出
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款