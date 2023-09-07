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【AI熱潮】內地科網巨企插旗AI　螞蟻周五公布自研大模型進展、小米AI應用「小愛同學」持續激請內測

股市 13:35 2023/09/07

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【AI熱潮】內地科網巨企插旗AI　螞蟻周五公布自研大模型進展、小米AI應用「小愛同學」持續激請內測

內地科網巨企紛紛插旗發展人工智能AI，綜合內媒報道，螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟稱，周五（8日）將會發布自研大模型的最新進展，另外，小米 （01810） 宣布，引入AI大模型技術的語音助手小愛同學正在開放邀請內測。

井賢棟認為，這一波大模型帶來的衝擊會重構很多商業，「就相當於我們扔了一個石子到池塘里面去」，第一波的漣漪看到的可能是直接替代了比如客戶運營、市場營銷和銷售，其後慢慢擴散開去，影響是極其深遠的。對於螞蟻而言，井賢棟表示，螞蟻把科技作為最核心的競爭力、最重要的生產力、發展的根本驅動力，對這方面高度重視。螞蟻選擇純自研、全棧佈局。

井賢棟又提到，數字人民幣對於產業互聯網的價值，就好像移動支付對消費互聯網的價值一樣，認為數字人民幣最大的特徵是可編程，所以將來確保整個業務流和資金流在鏈，就是清算的支付鏈條、支付的區塊鍊和業務的區塊鏈兩條鏈跨鏈溝通能夠實現一方履約一方自動交付，這個會帶來產業上面的巨大協同效應及機會。

另外，小米社交媒體發文稱，小愛同學大模型擁有強悍的理解能力和豐富的知識儲備，可以寫周報、做旅遊攻略、制定健身計劃，甚至寫代碼。報道引述首批邀請內測的用戶意見指，小愛大模型在翻譯、規劃、寫代碼等等場景中表現良好。

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編輯：李哲毅

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