美國取消阿拉斯加鑽油權 保護野生動物

美國內政部周三（6日）表示，取消阿拉斯加聯邦野生動物保護地的石油鑽取及天然氣抽取權益，加強保護當地的野生動物。總統拜登（Joe Biden）表示，有責任為民眾保障珍貴生態。

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前總統特朗普（Donald Trump）任內最後階段時，不顧環保人士及當地團體反對，向阿拉斯加工業發展及出口管理局（AIDEA）出售7張許可，批准開採當地北極國家野生動物保護區的石油及天然氣。

內政部指新環境評估發現，2021年發出的許可存在「嚴重錯誤」，部長哈蘭（Deb Haaland）遂決定取消許可。內政部同時決定，取消阿拉斯加國家石油保留地﹑超過1,000萬英畝土地的開採許可。

拜登支持哈蘭決定，指聯邦政府將持續採取行動應對氣候變化。拜登稱政府將幫助保護美國北極地區及野生動物，尊重阿拉斯加文化﹑歷史﹑當地原住民智慧及土地。他指氣候危機下，北極氣溫上升遠超其他地區，政府有責任為全體美國人民保護珍貴的地區。

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環保人士力讚拜登政府決定，但阿拉斯加州共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）批評取消許可不合法﹑不合時宜﹑魯莽及無常識，直指美國及盟友比以往更需要當地天然資源。

AIDEA稱可能循法律途徑挑戰內政部決定。AIDEA批評內政部基於競選承諾無視聯邦法律，強調不能合理化取消決定。

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責任編輯：吳漢培