【手機大戰】蘋果盤前再挫4%　iPhone據報遭内地部門及國企不同程度限用（不斷更新）

▲ 【手機大戰】彭博︰中國據報準備擴大iPhone使用限制範圍 政府部門、國企均禁用iPhone

市場高度關注外電對內地限制官員使用iPhone的報道，《華爾街日報》引述消息指，中國政府要求中央部委官員，在工作中不得使用由蘋果公司（美：AAPL）生產的iPhone手機及其他國外品牌，也不得攜帶該等手機進入辦公室，以加強網絡安全。消息拖累蘋果周三急跌3.6%，收報182.91美元。

蘋果周四盤前再跌3.8%，報176.16美元。因《彭博》再指出，禁令範圍進一步擴大，並適用於政府機構和國有企業。

此外，果鏈亦受痛擊。生產蘋果手機所需零件的高偉電子 （01415） 瀉7%；工業富聯（滬：601138）挫5%。立訊精密（深：002475）跌4.2%；歌爾聲學（深：002241）跌2%。

美光科技（美：MU）盤前亦陪跌逾1%，報70.4美元。

與此同時，内地近日多個社交平台流傳「國家隊出手了，中移動將停售新版iPhone 15」的消息，引發熱議。內媒最新引述中移動 （00941） 澄清，指為假消息，對於蘋果可能即將發售的iPhone 15，集團也會繼續合作銷售。

《彭博》引述知情人士指，國有企業或單位執行嚴格程度可能會有所不同，有些單位可能只禁止蘋果設備進入工作場所，有些則可能徹底禁止員工使用相關設備。

目前尚未清楚受限公司/機構的範圍，亦未見官方正式出台禁止通知。

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責任編輯︰梁浩碩、伍鍵文