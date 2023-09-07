【手機大戰】彭博︰中國據報準備擴大iPhone使用限制範圍　政府部門、國企均禁用iPhone　蘋果盤前跌逾2%

▲ 【手機大戰】彭博︰中國據報準備擴大iPhone使用限制範圍 政府部門、國企均禁用iPhone

彭博引述知情人士報道，中國計劃將原先僅在部分敏感部門禁止使用蘋果公司（美︰AAPL）iPhone的要求擴大，並適用到政府機構和國有企業，意味蘋果在其最大海外市場及全球生產中心或面臨愈來愈大的挑戰。

蘋果股價盤前跌2.7%，報178.06美元。

報道指，知情人士表示部分政府機構已開始指示員工不要將iPhone帶到工作中，並稱準備將這一限制範圍擴至國有企業及其他政府單位。目前未清楚有多少家公司或機構最終會對個人設備設限，還沒有正式或書面禁止通知。

據知情人士又指，國有企業或單位執行嚴格程度可能會有所不同，有些單位可能只禁止蘋果設備進入工作場所，有些則可能徹底禁止員工使用相關設備。

《華爾街日報》日前引述消息指，內地要求中央部委（central government agencies）官員，在工作中不得使用iPhone及其他國外品牌，也不得攜帶該等手機進入辦公室，是限制敏感資料流向境外、加強網絡安全的最新行動。

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責任編輯︰梁浩碩