【手機大戰】中移動否認停售iPhone 15、稱為假消息　蘋果盤前再跌2%、另内地據報再擴大iPhone使用限制範圍、國企與政府部門均受限

▲ 【手機大戰】彭博︰中國據報準備擴大iPhone使用限制範圍 政府部門、國企均禁用iPhone

内地近日多個社交平台流傳「國家隊出手了，中移動將停售新版iPhone 15」的消息，引發熱議。內媒最新引述中移動 （00941） 澄清，指為假消息，對於蘋果可能即將發售的iPhone 15，集團也會繼續合作銷售。

與此同時，有關内地官方禁止敏感部門官員工作時使用蘋果公司（美：AAPL）生產iPhone的傳言繼續流傳，《彭博》最新更報道指，禁令範圍進一步擴大，並適用於政府機構和國有企業，意味蘋果在其最大海外市場及全球生產中心或面臨愈來愈大的挑戰。

蘋果股價盤前跌2.6%，報178.06美元。

報道指，部分政府機構已開始指示員工不要將iPhone帶到辦公室，並稱準備再擴大限制範圍至國有企業及其他政府單位。

知情人士又指，國有企業或單位執行嚴格程度可能會有所不同，有些單位可能只禁止蘋果設備進入工作場所，有些則可能徹底禁止員工使用相關設備。

目前尚未清楚受限公司/機構的範圍，亦未見官方正式出台禁止通知。

《華爾街日報》日前引述消息指，內地要求中央部委（central government agencies）官員，在工作中不得使用iPhone及其他國外品牌，也不得攜帶該等手機進入辦公室，是限制敏感資料流向境外、加強網絡安全的最新行動。

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責任編輯︰梁浩碩