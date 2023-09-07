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【內房危機】安聯：內房行業將出現結構性衰退　服務業取代房地產成中國長期增長核心

股市 12:34 2023/09/07

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【內房危機】安聯：內房行業將出現結構性衰退　服務業將取代房地產成中國長期增長核心

市場憂慮房地產行業對中國經濟構成更廣泛風險，但安聯投資全球股票投資總監Virginie Maisonneuve和中國股票主管關少平預計，房地產市場短期內不會陷入極度低迷的困局，因中國政府將繼續自去年底以來實行的資源調配，包括降低抵押貸款利率、放寬房地產交易限制和向開發商提供直接融資，以防止這種情況發生，而長遠而言，民企將在調節中國結構性失衡中，擔任重要角色，特別是服務業是取代房地產行業作為中國長期增長目標的核心。

安聯指，由於人口老化和城市人口增長放緩，中國房地產行業將出現結構性衰退，故行業未來面臨的挑戰是如何在提振房地產行業和避免引發資產泡沫之間取得平衡，而中國長遠要擺脫高槓桿的房地產行業，需着眼於科技等領域中更多元化的未來增長動力，以及進一步發展更現代化、自給自足的製造業基地。

若信託產品違約增多 礙地方政府融資

對於中融信託到期信託產品拖欠付款的報道，引發市場憂慮房地產行業疲軟將波及整體經濟。安聯認為，儘管信託行業規模龐大，但僅佔中國400萬億元人民幣金融體系的5%左右，故從現階段來看，中融信託到期信託產品的欠款約9000萬元人民幣，金額有限，但若信託產品違約增多，地方政府融資平台將面臨進一步的融資困難。

中國經濟復甦可能不會直線推進，股市波動將持續，但政府朝着正確方向前進，預計復甦趨勢將持續，尤其隨着更多具體的政府支持措施出台，市場信心最終會顯着改善。

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編輯：陳韻妍

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