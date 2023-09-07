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世衛憂北半球冬季爆新冠疫情 重症數字料上升

環球社會熱點 12:40 2023/09/07

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世界衛生組織（WHO）警告，北半球地區恐怕在冬天爆發新冠疫情，促請各地加多接種疫苗及監察。世衛認為，全球新冠重症入院的人數已大幅增加。

新冠變種蔓延 世衛：確診通報增80% 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（6日）出席網上記者會時表示，持續發現北半球在冬天來臨前，出現令人憂慮的疫情趨勢。他指中東及亞洲部分地區死亡人數上升，歐洲入住深切治療患者及部分地區入院人數繼續增加。

譚德塞指現時僅43個成員國仍有匯報新冠死亡人數，上報新冠入院人數成員更少僅20國。世衞流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）估計，全球新冠入院人數恐怕已高達數以十萬。

范克爾克霍夫表示，當冬天來到時民眾留在室內時間更長，透過空氣傳播的病毒如新冠的傳播機率可能上升，情況令人憂慮。她亦重申，北半球各地有必要加強檢測及接種疫苗。

紐約新冠個案按周增55% EG.5變種或成美主流 【下一頁】

世衛指全球暫時未有單一新冠變種病毒肆虐，但Omicron的EG.5亞變種個案正上升。譚德塞指高度變種亞種病毒BA.2.86已在11個國家發現，世衛密切監察病情的傳播能力及潛在影響。

另外，譚德塞稱憂慮近期大批高危人士未有接種疫苗，促請相關人士盡早接種加強劑。他強調住院及死亡數據反映新冠威脅仍未遠離，全球繼續需要對抗。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

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