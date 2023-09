▲ 【騰訊700】騰訊湯道生:不認為我們AI大模型晚了起步 需要「創意方式」緩美國芯片限制

騰訊 (00700) 今日發布大語言模型「混元」,相對於年初百度以至阿里巴巴已發布自家人工智能大模型,騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生昨接受本報訪問時稱:「我不認為我們很晚起步(I don’t think we are late to the game)。」湯道生一再強調,AI 不只是一種產品,而一項技術可以整合到不同產品、場景,會與客戶合作建立適用他們行業的大模型,專注於騰訊的強項。

另外,湯道生承認美國禁制高階芯片出口中國,無疑限制市場發展,需要用「更具創意方式」彌補影響。

不會完全排除特定領域

「我們選擇專注特定市場,回應客戶需要。部分市場我們會放在一旁,可能是因為這些已是『紅海市場(很擠擁市場)』,或是我們相信與我們核心產品不大直接關連, 如ChatBot和搜尋功能相似。」湯道生補充,不會完全排除特定領域,但更重要是聆聽客戶需要,解決他們痛點。

騰訊今年6月已提出MaaS(模型即服務)全景圖,並宣布為文旅、政務、金融等10餘個行業提供超過50多個大模型行業解決方案。湯道生稱, 「通用大模型不傾向很徹底了解你的行業」,讓客戶使用自有數據訓練、專業洞識微調模型,可更有效提升顧客服務、 銷售網絡生產力。

使用AI大可10秒內1小時會議總結成會議紀錄

他舉例,騰訊為旅遊公司提供工具箱,讓他們能按用戶提出的特定景點、假期要求,由AI提供建議行程 ,「不是使用通用大模型,而是用我們客戶以自家數據、專業洞識培訓的模型,再用附加功能翻查數據庫,確認酒店限制、 最新價格,以更有用方式回答」。

另外,湯道生指,騰訊有騰訊會議、騰訊文檔、企業微信一系列商用產品,使用AI大模型可以10秒內將一小時長的會議,總結成會議紀錄,提高生產力。

中美角力之下,美國禁止中國企業採購英偉達(美:NVDA)最高階圖像處理器(GPU)A100。

中國終有一天有媲美最領先技術的芯片

湯道生不違言,「我們有很多客戶要求更多、更高性能GPU資源 。在中國,我們未能獲得足夠數量去滿足底層市場的需要,而我們所獲得的GPU型號不是技術最領先的。」

他指出,這會令客戶需要較多時間去訓練他們的模型,更重要是以更具創意的方式去彌補,如使用更優質的訓練數據,以雲服務供應商角色協助客戶建立更穩定系統, 以針對GPU較易出現不穩的情況,以免出現停機(outage)令訓練時間更長。

他也相信,中國終有一天可以有媲美最領先技術的芯片,而騰訊會繼續與中國、全球技術供應商合作,從最好投資回報選擇供應商。

記者:麥德銘深圳專電