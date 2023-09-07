【大灣區商機】商經局局長訪問德國推廣大灣區商機和香港優勢

商務及經濟發展局局長丘應樺9月6日（慕尼黑時間）在德國慕尼黑訪問期間，推廣粵港澳大灣區（大灣區）帶來的龐大商機，以及香港的獨特優勢和潛力。

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丘應樺在廣東省商務廳、香港特別行政區政府投資推廣署及澳門貿易投資促進局合辦的「粵港澳大灣區—歐洲經貿合作交流會」上表示，大灣區人口超過8,600萬，於2022年在國內生產總值中佔約2萬億美元，是國內開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，展現龐大發展潛力。

丘應樺說：「香港享有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚顯著優勢。作為大灣區內最開放的國際城市，香港將擔當推動區域經濟協同發展的核心引擎之一。」他續說，香港致力在優勢互補和互利共贏的原則下與廣東和澳門深化合作，並在不同領域發揮所長，為大灣區整體發展作出貢獻。

丘應樺指出，香港憑藉以法治為基礎的高度市場化和國際化營商環境，是國際企業進入急速發展的大灣區市場的門戶。他呼籲德國企業抓緊機會落戶香港，把握大灣區發展帶來的機遇。

廣東省省長王偉中、澳門貿易投資促進局行政管理委員會主席余雨生、巴伐利亞州經濟、區域發展和能源部國務秘書Roland Weigert，以及多名重量級商界領袖亦在交流會發言。交流會設有主題論壇和行業對接洽談環節，吸引超過400名參加者。出席交流會後，丘應樺藉此機會與Roland Weigert會面，介紹香港的最新發展，並就不同經濟議題交換意見。

在慕尼黑期間，丘應樺亦與德國商界會面，推廣香港的營商機遇和潛力。9月6日（慕尼黑時間），他與慕尼黑和上巴伐利亞工商會成員進行午餐會議，就加強商貿合作交換意見。其後，丘應樺與德國慕尼黑西門子金融服務集團行政總裁Veronika Bienert會面，介紹香港的招商引資措施。西門子是源自德國的環球工業和科技大型企業，提供各類產品和服務。

丘應樺9月5日（慕尼黑時間）抵達慕尼黑後，隨即與巴伐利亞中德經濟文化協會執行主席兼董事會成員Stefan Geiger會面，介紹香港和大灣區的最新發展。丘應樺將於9月8日返港。

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責任編輯：李智賢

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