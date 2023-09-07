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【分析】里昂：長和仍未脫困故降目標價14%　哪兩項業務的盈利前景仍具挑戰？

股市 12:00 2023/09/07

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【大行報告】里昂：長和仍未脫困故降目標價14%　哪兩項業務的盈利前景仍具挑戰？

里昂指，長和 （00001） 仍未走出困境，正當投資者仍在等待長和股價正面催化劑之際，卻忽略了環球貿易市場仍然未有復甦跡象，通脹壓力持續丟問題，因此調低長和2023至2024年經常性利潤30%及23%，分別至216億元及265億元，並降目標價14%至56元，維持「買入」。

「即使投資者希望看到有助提升估值的正面因素出現，例如出售資產或提高股東回報，但相信長和股價短期將缺乏包括大規模的股份回報般的催化劑。」

看不到港口業務在可見將來有復甦跡象

里昂稱，現時長和股價較每股資產淨值（NAV）折讓約49%，遠高於長期平均值的23%，但計及港口、零售及電訊新的盈利預測，以及該行對長和最新的利潤估算，故調低長和目標價至56元，相當於較NAV折讓約41%。

該行解釋，長和的港口及電訊業務的盈利前景仍具挑戰，能源價格持續高企，看不到港口業務在可見將來有任何復甦的初步跡象，而且美國的庫存銷售比徘徊於1.41倍的高位，變相不利中短期的環球貿易量。

里昂：長和仍然是「現金牛」

不過，里昂指，長和的投資理念於中期業績公布後未有太大改變，公司估值不高，資產負債表仍然健康，而且長和仍然是「現金牛」，將會持續產生正現金流，預期2023至2025年累計的自由現金流可達470億元。

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編輯：陳韻妍

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