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【中國救市】內銀陸續公布存量首套房貸利率調整細節　9.25主動變更合同貸款利率

股市 11:52 2023/09/07

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【中國救市】內銀陸續公布存量首套房貸利率調整細節　9.25主動變更合同貸款利率

內銀陸續公佈存量房貸款利率調整細節，工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 及中國銀行 （03988） 發布通知指，自9月25日起，將與存量個人住房貸款客戶就貸款執行利率進行協商調整。

利率調整方式，工行表示，將根據存量個人住房貸款情況，通過變更合同約定的利率水平，或置換新發放貸款方式調整利率，但主要會在9月25日集中批量調整合同貸款利率。

內地新招救樓市 「認房不認貸」

直接變更合約貸款利率流程較少

農行指，變更貸款利率和新發放貸款置換兩種方式，調整結果一致，不過，後者所需的流程較多，所花的時間較長，為方便客戶，農行主要採取變更貸款利率方式，由9月25日起主動進行批量下調，無需客戶申請。

中行提到，將主要採用變更合同約定利率水平的方式，客戶無需申請，該行於9月25日集中調整，利率調整後於當日起按新的利率水平執行，此前利息均按原合同利率水平計算。

工行、農行及中行調整規則相若：

（1）2019年10月8日以前發放、已轉換為LPR定價的浮動利率貸款的話，最低可調整至相應期限LPR不加點；貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於原貸款合同期限對應LPR的，按發放時當地首套房貸利率政策下限執行。

（2）2019年10月8日至2022年5月14日發放、執行LPR定價的浮動利率貸款，最低可調整至全國首套房貸利率政策下限，即相應期限LPR不加點；貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於原貸款合同期限對應LPR的，按發放時當地首套房貸利率政策下限執行。 

（3）2022年5月14日後發放的、執行LPR定價的浮動利率貸款，最低可調整至全國首套房貸利率政策下限，即相應期限LPR減20個基點，原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於原貸款合同期限對應的LPR減20個基點的，按發放時當地首套房貸利率政策下限執行。

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責任編輯：李哲毅

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