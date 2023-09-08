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【機迷熱話】任天堂展示新一代Switch主機　支援即時光線追蹤技術

科技 16:05 2023/09/08

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任天堂早前始終未針對遊戲主機Switch的後續機款作任何直接回應，僅表示後新一代Switch主機不會太快進入市場。然而，近日愈來愈多人已目睹新一代Switch主機！

多間外媒包括《EuroGamer》及《VGC》等報道，任天堂在上周德國科隆遊戲展Gamescom，悄悄地向特定開發者閉門展示了新一代主機，並且搭配有畫質增強版的《薩爾達傳說：荒野之息》遊玩，呈現新主機的即時光線追蹤技術效果。

即時光線追蹤技術可模擬真實光線的行進方式，呈現遊戲中的光影，無論是水中的倒影及玻璃的反射都可以即時呈現，令遊戲畫面表現顯著提升。

據悉新主機將採用Nvidia的圖像渲染技術技術DLSS、光線追蹤，視覺效果能媲美PS5、Xbox Series X等遊戲主機。同時會維持LCD屏幕、支援實體遊戲卡匣，保持為掌機模式，預計將於明年發布。

此外，《EuroGamer》引述消息強調，畫質增強版《薩爾達傳說：荒野之息》僅作技術展示，不一定會發售。

責任編輯：張寶燕

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