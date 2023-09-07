【反壟斷】6大科企列入歐盟「把關者」名單　接受更嚴格監管

歐盟為確保數碼環境更公平及開放，近年持續收緊對科技公司的監管。歐盟昨（6日）公布首批受《數碼市場法案》（簡稱DMA）監管的「把關者」（gatekeepers）科企名單，Google母企Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Meta、微軟（Microsoft）及TikTok母企字節跳動榜上有名，以免這些科企偏袒自家服務，壟斷市場。

鑑於部分科企對歐洲市場影響力強大，而且網絡數碼規範多半由這些科企決定，歐盟早前制定《數碼市場法》（Digital Markets Act，DMA），在今年5月開始實施。

歐盟執委會指，這6間科技巨頭有6個月改善的緩衝期（即明年3月前），使旗下22個平台服務，符合歐盟DMA的規範。其中，微軟近日加入多項生成式AI應用的搜尋引擎Bing；Alphabet旗下Android操作系統、Google地圖及搜尋；以及Meta的Facebook、Instagram、WhatsApp及Marketplace均被列入監管。

不符合規定將有何後果？

如果不符合規定，科企可能會面對高達10%營業額的罰款。

如何定義「把關者」？

提供線上搜尋、社交媒體、廣告等核心平台服務的大企業，若年營業額達75億歐元以上，市值超過750億歐元，或在歐盟地區的每月活躍用戶人數達4,500萬，都將納入規範。

「把關者」面臨更嚴謹規範？

《數碼市場法》（DMA）對「把關者」該做或不該做的事項均有明文規定，包括：

不可在搜尋結果中，故意將自家產品服務的排序置於競爭對手前

需開放消費者在該科企以外平台完成交易

不可阻止用戶移除平台程式，或追蹤用戶在其他平台的行為

除非取得用戶同意，不得搜集用戶個人資料供定向廣告建立資料

責任編輯：張寶燕

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